Fitnesszaak De Loft opent de deuren in Wevelgem: “Bij ons kan de bezoeker zich helemaal focussen op zijn sport”

De nieuwe fitnesszaak ‘De Loft’ in Wevelgem biedt een all-in service aan, bezoekers hoeven enkel hun sportkledij mee te brengen. Voor al de rest, van handdoeken tot zeep, wordt gezorgd. Zaakvoerders Koen en Anthony Dewaele passen zo het beproefde concept toe dat ze eerder in Kuurne ontwikkelden.

Op vrijdag 6 december opent fitnesszaak De Loft de deuren in de Kortrijkstraat 279, waar voordien garage Coornaert was gevestigd. In amper vijf maanden tijd werd de garage omgetoverd tot een hypermoderne fitnesszaal.

All-in

“In 2014 startte mijn vader Koen een fitness in Kuurne”, zegt zaakvoerder Anthony Dewaele (27). “Het concept van Kuurne passen we ook hier in Wevelgem toe. We gebruiken enkel de beste toestellen die er zijn op dit moment. Maar er is meer. De bedoeling is dat je enkel je sportkledij mee hebt, wij zorgen voor de rest. De zaak is onbemand. Binnenkomen doe je met een badge of je smartphone. Bij het binnenkomen liggen er handdoeken. Een kleine handdoek om de toestellen af te vegen, een grote om te douchen.”

De rondleiding gaat verder. De kleedkamers en individuele douches zijn uitnodigend. Drinkwater is gratis, zelfs de zeep ontbreekt niet. Wie meer tijd heeft, kan meteen een sauna nemen. “Wij bieden een all-in service”, vervolgt Anthony. “Wij zijn met geen ander fitnesscentrum te vergelijken. Bij ons kan de bezoeker zich helemaal focussen op zijn sport. Wie dat wenst, kan zich laten begeleiden door een personal coach, maar daar zorgen zij dan zelf voor.”

Gesofisticeerde weegschaal

Alle toestellen zijn van Technogym. Voor je begint, passeer je langs de Technogym Checkup, een gesofisticeerde weegschaal. “Daar zijn er maar twee van in België”, weet Anthony. “Dat toestel meet je lichaam, gewicht, spiermassa en lichaamsgestel en zal voor jou een programma op maat uitstippelen. Een app begeleidt je bij de oefeningen. Bij ieder toestel kan je je zo aanmelden en krijg je aangepaste oefeningen en advies over intensiteit.”

Alle sporen dat het gebouw ooit een garage was, zijn verdwenen. De smeerputten zijn dichtgegooid. De poorten zijn vernieuwd, de spuitcabine is verdwenen. Op het verdiep waar banden en reservestukken gestockeerd werden, staan nu roeitoestellen. Naast de fitness is nog een grote ruimte, daar komt Madelca, de speciaalzaak in verf en gordijnen die momenteel in de Menenstraat is gevestigd.

De Loft ‘all-in’ Fitness is zeven dagen op zeven geopend, telkens van 6 tot 23 uur. Een jaarabonnement kost 515 euro, abonnementen voor één, drie of zes maanden worden ook aangeboden. Wie het eens wil proberen, betaalt 20 euro voor een dagpas. Met je abonnement kan je ook sporten in de fitness in Kuurne.