Filmvertoning en expo rond Franse schandaalfilm La Kermesse héroique in Brugge

Zal de Brugse politie ambtshalve of na klacht van een priester of een Vlaams-Nationalist optreden en de vertoning van de schandaalfilm ‘La Kermesse héroique’ op 6 april om 20 uur in Ciné Lumière verbieden? Of zijn de zeden veranderd? Feit is dat in maart 1936 de Brugse burgemeester Victor Van Hoestenberghe een politiebesluit uitvaardigde om een private vertoning in de socialistische cinama Scala te verijdelen. Die beslissing werd naar wij weten nooit officieel ingetrokken.

Vlaams-Nationalistische en katholieke kringen hadden geprotesteerd tegen deze satirische film van de Belgisch-Franse regisseur Jacques Feyder, die zich afspeelt tijdens de Spaanse bezetting in 1616. In de film heult een priester mee met de bezetter, tonen Vlaamse mannen zich weinig heldhaftig én verleiden Vlaamse vrouwen Spaanse soldaten.

Vieze parochie

“De pacifistiche boodschap werd niet geapprecieerd in 1936, op een moment dat Hitler Duitsland bewapende en in Spanje een burgeroorlog woedde. Brugge was de allereerste stad die de film verbood en kreeg de naam van ‘Vieze Parochie’, nadien zorgde de film voor een internationale rel. Met censuur en betogingen.

“VNV’er Staf Declercq stuurde zelfs een brief naar Hitler”, zegt Bruggeling Bruno Mestdagh, archivaris van Cinematek, die een 35 mm kopie van de film bewaarde. Hij noemt ‘Heldenkermis’ een van de grote klassiekers van de Franse cinema. Tot 24 maart loopt er in de Openbare Bib een expo rond de film, op dinsdag 4 april om 19.30 uur is er een lezing rond censuur, verboden beelden en veranderende zeden door Daniël Biltereyst en Bruno Mestdagh.