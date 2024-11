‘Film en friet’ voor De Warmste Week

Beweging.net organiseert op vrijdag 6 december om 19 uur een film- en frietavond in Het SWOK in de Ooststraat 4a waarvan de opbrengst naar De Warmste Week gaat.

“Als socioculturele vereniging heeft Beweging.net een dubbele missie”, legt voorzitter Marc Van Ysacker uit. “Enerzijds netwerk zijn voor de vooral christelijk geïnspireerde verenigingen waarbij het belangrijk is om mensen samen te brengen en anderzijds wegen op de politiek en ervoor ijveren dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van een minimum aan welzijn en welvaart. Om Rerum Novarum niet zomaar te laten passeren zochten we in 2018 naar een manier om de feestdag van de christelijke arbeidersbeweging weer onder de aandacht te brengen. Dat werd een filmvoorstelling met maatschappelijke insteek.”

“In het kader van De Warmste Week zochten we deze keer contact met een aantal verenigingen om zoveel mogelijk reclame te maken voor de filmavond zodat we een mooi bedrag kunnen overmaken aan de actie. Voor de voorstelling kan je vanaf 19 uur genieten van friet met een frikandel of een brochette. We kozen dit keer voor de Ierse film The Quiet Girl, vorig jaar genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film.” Frietjes en voorstelling kosten samen 15 euro, drank niet inbegrepen.” (BCH)