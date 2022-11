Fietsenstallingen moeten schoolomgeving veiliger maken: “Inzetten op zachte weggebruiker”

Basisschool Noord in Hulste heeft een nieuwe fietsstalling. Dit in het kader van het participatieproject Veilige Schoolomgevingen. De nieuwe fietsstalling werd in Halloweenstijl geopend door de kinderen, de schooldirectie en schepenen Francis Pattyn en Tijs Naert.

In het kader van het participatieproject Veilige Schoolomgevingen van de stad in samenwerking met de scholen werd een aantal infrastructurele ingrepen gedaan aan de schoolomgevingen. Eén daarvan is de installatie van een gloednieuwe, ruime fietsenstalling aan school Noord in Hulste.

“In heel wat schoolomgevingen gingen we aan de slag om een veiligere buurt te creëren. Dat deden we door onder andere de installatie van lichtjes aan zebrapaden, extra zebrapaden te schilderen, wegvernauwingen aan te brengen om de snelheid te temperen enzovoort. Uiteraard zetten we heel hard in op zachte weggebruikers. Niet alleen door straten als fietsstraten in te richten, maar ook door hen alle ruimte te geven om hun fiets veilig weg te bergen.”

Autovrije rotonde

“Zo installeerden we een fietsenstalling voor ongeveer 60 fietsen aan de stedelijke basisschool Noord. Een aantal fietsbeugels in de fietsstalling staat lager dan andere beugels, zo worden ook kleinere kinderfietsen er gemakkelijk weggeborgen”, aldus schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen). “Bovendien is er nagedacht over het ecologische aspect. Het regenwater dat op de fietsenstalling valt, watert af in een infiltratieput en laat zo extra water de bodem insijpelen.”

Als school staan we heel erg achter duurzame verplaatsingen – Leen Pison,Directrice Bassischool Noord

De rotonde aan de school in de Tieltsestraat 31 is nu volledig autovrij: auto’s kunnen er niet meer doorrijden om wat verder te parkeren. “Het is een goede zaak dat auto’s niet meer lukraak door de fiets- of wandelroutes van de kinderen passeren en zo gevaarlijke situaties creëren. Ouders kunnen hun auto kwijt op heel wat plaatsen dichtbij de school. Dat geldt trouwens voor alles scholen. Alle basisscholen stuurden onlangs een brief uit waarin alle aangewezen parkeerplekken in de schoolomgeving aangeduid staan. We roepen op om iedereen zo duurzaam mogelijk naar school te laten komen. Indien je niet anders kan dan met de auto te komen, parkeer dan steeds op de voorziene plaatsen, zonder iemand te hinderen”, zegt schepen van Onderwijs Francis Pattyn (CD&V). “Als school staan we heel erg achter duurzame verplaatsingen. Dat tonen we niet alleen door hard in te zetten op onze wandelpools, maar ook door ruimte te geven aan onze fietsende kinderen”, besluit directrice Leen Pison.