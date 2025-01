Fietsbieb opent deuren in Oude Bruggestraat

Na veel voorbereiding kunnen Beweging.net Wingene, de gemeente en Huis van het Kind uitpakken met de Fietsbieb, in de Oude Bruggestraat 3. Voor 20 euro (en 20 euro waarborg) kun je een jaar lang een fiets lenen voor een kind tot 12 jaar. Het systeem is flexibel. Wil je een grotere fiets of een ander model, dan kan er eenvoudig omgeruild worden. Op zaterdag 1 februari gaat de Fietsbieb voor het eerst open (9.30 tot 11.30 uur) en daarna elke eerste zaterdag van de maand. De organisatie zoekt nog vrijwilligers, handige harry’s en extra fietsen. Info: 0476/72 13 07 (Nico Somers) of wingene@fietsbieb.be. (GGM/gf)