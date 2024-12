Fiene Verstraete liep met blade-prothese mee tijdens ‘City Run & Walk’ in Ingelmunster

Vrijdagavond had de jaarlijkse ‘City Run & Walk’ plaats in het centrum van Ingelmunster. Er schreven zich vooraf 735 personen in én ook de avond zelf kwamen er nog ruim 80 inschrijvingen bij. Eén van de deelnemers viel op. Ex-Krak van Ingelmunster Fiene Verstraete (22) liep immers met een blade-prothese mee.

Fiene (22) woont sinds twee jaar in Izegem, maar is afkomstig uit Ingelmunster, waar haar ouders Piet en Sophie nog altijd wonen. De voorbije jaren waren voor Fiene heel lastig, maar toch bleef ze in alles doorzetten.

“Door mijn amputatie gebruik ik sinds kort een speciale blade-prothese om te kunnen lopen. Deze prothese maakt het mogelijk om mijn vrijheid terug te krijgen”, vertelt Fiene, die besloot van deel te nemen aan deze ‘City Run & Walk’.

“Het was een geweldige ervaring om deel te nemen. Ik ben super trots dat ik het heb gedaan. Het parcours was voor mezelf een uitdaging, maar ik heb het op mijn manier gedaan: een mix van lopen en stappen. Het voelde goed om mezelf weer zo’n doel te stellen. De City Run was ook een mooie gelegenheid om vzw ’t Ingelhof te steunen. Ze zetten zich in voor aangepast en betaalbaar wonen voor mensen met een beperking”, zegt Fiene.

“Een blade is heel duur, tussen de 6.000 en 10.000 euro, en wordt in België als luxe gezien. Maar voor mij is het essentieel om weer te kunnen bewegen. Ik ben dankbaar voor alle steun die ik al heb gekregen. Jullie hulp maakt echt een verschil. Ik zette ook een steunactie op om geld in te zamelen voor mijn blade-prothese. De kosten zijn behoorlijk hoog, dus elke bijdrage helpt.”

(PADI)

Instagram-account: @fiene_verstraete waar je de link kan vinden om te steunen