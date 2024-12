Fien (9) is de 500.000ste bezoeker van vernieuwd Provinciaal Hof

De Brugse Fien (9) bracht donderdag 19 december een bezoekje aan het Provinciaal Hof in Brugge en hield daar als 500.000ste bezoeker meteen een mooie verrassing aan over.

Sinds mei opende het gerestaureerde Provinciaal Hof op de Brugse Markt opnieuw de deuren. Het imposante gebouw doet voortaan dienst als ‘Huis van de West-Vlaming’, een open huis voor iedereen, divers en inclusief. Je bezoekt er gratis de historische zalen, er wordt ruimte gemaakt voor tijdelijke tentoonstellingen en voor allerlei evenementen, maar je kunt er ook iets drinken en een praatje slaan.

Het concept voor een open huis waar iedereen vrij in en uit mag lopen, werd bedacht door Wim Opbrouck. En zijn boodschap valt niet in dovemansoren: de voorbije week werd de al 500.000ste bezoeker in de bloemetjes gezet door coördinator Steve Philips en Jean-Marie Vanpoperinghe, vertegenwoordiger van ODAS. De gelukkige was de Brugse Fien (9), die samen met haar oma Mie, gezellig iets kwam drinken in het Hofcafé. Mie was al eens op bezoek geweest in het Provinciaal Hof, maar Fien kon voor de eerste keer de pracht en praal bewonderen.

Het duo ging naar huis met lokale lekkernijen, alcoholvrije bubbels, en omdat Fien dol is op raadsels oplossen, werd ze uitgenodigd om samen met haar gezin binnenkort de kinderzoektocht en audiogids in het Provinciaal Hof te proberen.