Festival Volta RSL palmt Stationsplein in

Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, organiseert de socialistische partij Vooruit ook dit jaar het festival Volta RSL op het Stationsplein. Dit jaar staat alles in het teken van helden. Op het programma staan onder andere een stadsaperitief, Spaghetti Solidarité ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije en uiteraard heel wat muziek.

Vanuit de socialistische partij Vooruit ontstond de traditie om op de Dag van de Arbeid iets te organiseren. Vanuit dat gegeven werd het festival Volta geboren. “Dit jaar huldigen we de helden van het verleden. We eren hun strijd voor meer solidariteit en vieren de rechten die we vandaag aan hen danken”, aldus Laurent Dewilde van de organisatie.

Dat gebeurt aanstaande maandag op het Stationsplein via drie manieren. Om 11 uur is er een gezellige stadsapero. Radio Communal Sound System zorgt voor een gepaste muzikale sfeer. ’s Middags kan men aanschuiven voor de Spaghetti Solidarité. “De opbrengst van ons spaghettifestijn gaat dit jaar naar de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije”, aldus mede-organisator Michèle Hostekint.

Lokale helden

Uitkijken is het ieder jaar welke groepen er naar het Stationsplein komen. Om 14 uur bijt Wurrival de spits af. Het Roeselaarse collectief mixt verschillende genres, gaande van hiphop tot R&B en afro. Daarna is het de beurt aan de winnaar van de Lokale Helden 2023. “Zaterdagavond is iedereen eigenlijk al meer dan welkom in café St-Georges voor de finale van die Lokale Helden. Onze rockrally is dit jaar al aan haar twaalfde editie toe. Er waren maar liefst 85 inschrijvingen. Daaruit selecteerden we drie finalisten. Triple A, Freddie & The Fabs en Time Behind geven zaterdagavond het beste van zichzelf en hopen natuurlijk allen om op maandag nog eens te mogen optreden tijdens Voltra RSL”, aldus Laurent.

Artiesten uit de stal van Brihang

Na de winnaar van de Lokale Helden is het de beurt aan ‘olsan’, het geesteskind van D. Meeuws en DJ SNS. “Twee artiesten met een ontelbaar aantal muzikale kilometers, afkomstig uit de stal van Brihang”, weet Laurent. Lavvi Ebbel is de laatste band die op de affiche staat. De groep kende in de jaren 80 succes met nummers als ‘Give Me a Gun’ en ‘Victoria’. Nu dertig jaar later treden frontman Luckas Vander Taelen en co opnieuw op in de oorspronkelijke bezetting.

“Op het einde van het festival is er ook nog DJ Sunny die voor de afterparty zorgt. Speciaal voor deze gelegenheid zal hij Belpop uit de jaren 80 draaien”, aldus Michèle Hostekint.

Volta RSL is ook dit jaar gratis. Wie wil smullen van een lekkere spaghetti ten voordele van het goede doel betaalt 12 euro.