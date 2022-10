Femma Ichtegem viert 75-jarig bestaan met jaartje vertraging: “Vrouwen kregen een forum”

Vorig jaar bestond Femma Ichtegem 75 jaar. Afgelopen weekend werd dat plechtig gevierd in de raadszaal van Huize Dekeyser. Naast burgemeester Lieven Cobbaert, eerste schepen Jan Bekaert en schepen Geert Vandaele had Femma regionaal met Ilse De Ruytter ook een afgevaardigde gestuurd. De burgemeester feliciteerde niet alleen de gedreven en dynamische vereniging, maar had woorden van lof voor de vrijwilligers die instaan voor de dagelijkse werking.

“De viering had eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden”, weet bestuurslid Magda Missiaen. “Maar kon toen niet doorgaan door de coronamaatregelen. Toch vinden we het belangrijk om die verjaardag niet zomaar te laten voorbijgaan.” De viering ging gepaard met toespraken van verschillende autoriteiten en zoals dat de gewoonte is met een hapje en een drankje en het tekenen van het Gulden Boek van de gemeente.

De oorsprong van Femma vinden we terug in het jaar 1946, net na WO II dus. Het is een jaar waarin men er alles aan doet om de oorlogsperikelen zo snel mogelijk te doen vergeten. Het is het kader voor de start van vele initiatieven met de bedoeling om de mensen opnieuw samen te brengen en het sociaal leven te doen heropleven.

Anno 1946 met Godelieve Bruwier, Hilda Christiaen, Julia Lernout, Margriet Lammens, Madeleine Vanmaele en onderpastoor Maeyens. © gf

Vrouwengilde

Een aantal vrouwen richtte zich speciaal op de huisvrouw en richtte de Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV) op, in de volksmond de Vrouwengilde. De vrouwen kregen zo een forum waar ze zich thuis konden voelen, elkaar konden ontmoeten en een deel van hun vrije tijd konden spenderen. En dat doel is doorheen de jaren eigenlijk niet veranderd. In die beginjaren was er geen vergaderzaal ter beschikking en men kwam thuis samen. Na een aantal jaar kwam er ook een vlag bij te pas. De leden betaalden een lidgeld en kregen een ledenblad dat door wijkmeesteressen werd rond gedeeld.

Voorzitsters

“Volgende vrouwen passeerden de revue als voorzitster: Madeleine Vanmaele, Hilda Christiaen, Maria Goddyn, Frieda Claeys, Raymonda Jonckheere, Gaby Deceur, Helga Debaene en Lieve Degryse. In 1974 was er zelfs een afdeling Jong KAV. Suzanne Decleer, Marie Madeleine Hautekiet, Marie Louise Vanhove, Rose Marie Plyson en Nadine Baillieul begonnen ermee. Als katholieke vereniging hadden we ook een proost en dat waren achtereenvolgens de E.H.H. Depoorter, Maeyens, Vankerschaever, Gillioen, Verhelst en vandaag de E.H. Philip Verbrugge”, vertelt Magda Missiaen nog.

Naamsverandering

In 2011 werd een naamsverandering doorgevoerd en vervelde de KAV in Femma. Vandaag spreekt men zelfs van de Femma wereldvrouwen. “Het huidige bestuur bestaat uit een team waarin we niet meer spreken over een voorzitter. In dat Femma team zitten nu Odile Tanghe, Lieve Degryse, Simonne Deprez, Arlette Vierstraete en ikzelf. Onder elkaar verdelen we de taken. We hebben een goede samenwerking met Femma Fabulous uit Eernegem. We organiseren tal van activiteiten zoals bloemschikken, kooklessen, fietstochten, bedrijfsbezoeken… Geïnteresseerden zijn steeds welkom om eens kennis te komen maken tijdens een van onze activiteiten”, besluit Magda Missiaen.