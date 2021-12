Feestmaal voor armoedeverenigingen dankzij Cercle Brugge en Traiteur Cardinal

Door de nieuwe coronamaatregelen moest de stadsderby tussen Club Brugge en Cercle Brugge achter gesloten deuren gespeeld worden. Daardoor bleven 450 bestelde VIP-pakketten, inclusief eten, beschikbaar voor consumptie. Cercle Brugge en Traiteur Cardinal besloten om de feestmaaltijden onder vier Brugse armoedeverenigingen te verdelen. Sobo en Welzijnsvereniging Ruddersstove staan in voor de bereiding en verdeling.

“De basisproducten voor de VIP-menu’s zijn aangekocht door Cercle Brugge, via Traiteur Cardinal. Een deel daarvan neemt maatwerkbedrijf Sobo over. Kwetsbare klanten die in het sociaal restaurant Het Paradijs komen eten op doorverwijzing, kunnen aan het vertrouwde tarief genieten van een feestmenu. Ook de OCMW-welzijnsvereniging Ruddersstove gaat aan de slag met de resterende producten en verwerkt ze tot maaltijden. Via het distributieplatform Flavour komen die terecht bij armoedeverenigingen Poverello, ’t Sas, Wieder en Ûze Plekke”, licht schepen van Sociale Zaken Pablo Annys toe.

Klassevol feestmaal

De hele operatie neemt een paar dagen in beslag, maar de kwetsbare klanten zullen sowieso kunnen genieten van een feestelijke maaltijd, bestaande uit onder andere een carpaccio van Belgisch Witblauw rundvlees, filet van parelhoen en als toetje macaron framboos.

“De verstrengde coronamaatregelen hakken opnieuw fors in op ons sociaal leven. Toch proberen we in Brugge oog te hebben voor alle doelgroepen, ook voor wie uit de boot dreigt te vallen of in armoede leeft”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “We recupereren voor deze mensen kwalitatieve voedseloverschotten, waardoor ze in aanloop naar 2022 kunnen genieten van een klassevol feestmaal, met de groeten van Cercle Brugge en Taiteur Cardinal.” (CGRA)