Feestelijke Vespa rijders brengen niet alleen kerstsfeer in Oostende maar zamelen ook geld in voor het goede doel

Kiwanis Noordzee Oostende sloeg al voor de zesde keer de handen in elkaar met de Vespaclub Oostende. Dankzij een “charity ride”, waar 132 Vespa rijders aan deelnamen, steunden ze het goede doel.

De Vespa rijders reden niet onopgemerkt door Oostende want ze waren allen verkleed als Kerstman of -vrouw en bovendien waren hun Vespa’s feestelijk versierd en verlicht. Na een korte tocht door Oostende werd een cheque van 2.600 euro overhandigd aan de verantwoordelijken van vzw Jeugdhuis de Takel. Dit werd samengesprokkeld dankzij het inschrijvingsgeld van de charitytocht en steun van de sociale commissie van Kiwanis Noordzee Oostende.

Het was overigens een druk weekend voor de serviceclub. Zo was er vrijdag ook een boeiende lezing van Johan Op de Beeck. De zaal was alvast onder de indruk van zijn uiteenzetting over het leven van Leopold II en dankzij de 33 leden van Kiwanis Oostende Noordzee en tal van vrijwilligers van de vzw Jeugdhuis de Takel kon de voorzitter van Kiwanis Noordzee Oostende 11.000 euro schenken aan het Kinderkankerfonds en in het bijzonder het opvanghuis van de kleinste kankerpatiënten “Koester”.