Feestelijke reünie voor 70-jarigen van Zonnebeke

De 70-jarigen van Zonnebeke kwamen bijeen in feestzaal Koklikoo na een korte begroeting in het park van Zonnebeke. Op de foto zien we Christine Carrein, Marleen Comyn, Damienne Doolaeghe, Monique Parmentier, Marijke Delva, Marie-Christine Durnez, Miet Delanghe, Marie- Christine Vandorpe, Marie-Rosé Breyne, Maria Espeel, Christine Carbon, Martine Bouckaert, Gabriel Dieryckx, Marc Acket, Franky Bouten, Marc Calais, Marc Espeel, Roland Vanlerberghe, Frans Vandeplassche, Daniël Dieryckx, Jacques Vandevoorde, Brigitte Dehouck, Jean Vandenvoorde en Bernard Verbrugghe. (foto ZB)