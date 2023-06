Feestelijke receptie voor Roeselaarse mantelzorgers

Stad Roeselare draagt geborgenheid en menselijkheid hoog in het vaandel. Daarom zet de Stad al jaren in op een mantelzorgbeleid. Naast een premie voor mantelzorgers, worden zij die instaan voor de zorg van een naaste, ook jaarlijks in de bloemetjes gezet naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg.

“Mantelzorg is niet altijd een evident verhaal. Maar toch zijn er heel wat Roeselarenaren die mensen met zorgnoden ondersteunen en verzorgen. Het kan bijvoorbeeld gaan over ouders met een kind met een beperking, mensen met een partner die chronische zorg nodig heeft, kinderen die voor hun ouders zorgen, … Ieder jaar kunnen mantelzorgers een stedelijke premie aanvragen. Zo’n 1356 mantelzorgers deden dit in 2022, goed voor een totaalbedrag van 190.545 euro”, horen we van schepen Michèle Hostekint.

Mantelzorgcafés

Vier keer per jaar is er een mantelzorgcafé. Alle mantelzorgers zijn hier welkom. Er is ruimte om na te denken en bij te leren over bepaalde thema’s, maar ook om te ontspannen en mensen te leren kennen die je situatie begrijpen.

Dag van de mantelzorg

Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg op 23 juni, zet de stad de Roeselaarse mantelzorgers in de kijker. Alle mantelzorgers werden samen met de persoon waarvoor ze zorgen, uitgenodigd voor een feestelijke receptie in het TeaterKafee De Spil.

“Een fotograaf nam portretfoto’s van de mantelzorger en de persoon die zorg nodig heeft. Hiermee willen we de bijzondere band tussen hen vastleggen. Door in gesprek te gaan met de mantelzorgers komen we te weten hoe we hen nog beter kunnen ondersteunen. Sommige mantelzorgers bereiken we nog minder goed, zoals werkende of jonge mantelzorgers. In de toekomst willen we ook hen een optimale ondersteuning bieden”, aldus Michèle nog.