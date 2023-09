Feestelijke opening van vernieuwde Kerkstraat in Koksijde

De heraangelegde Kerkstraat in Koksijde-Dorp is officieel geopend met een optocht en een heus volksfeest.

“Bij deze herinrichting trok Koksijde de kaart van fietsveiligheid: er zijn aparte fietspaden, in asfalt in plaats van klinkers. Waar minder plaats is, kozen we voor fietssuggestiestroken”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Ook alle voetpaden zijn vernieuwd en aan de kant van het Sint-Pieterskerkhof is er een parkeerstrook, afgewisseld met bomen. Ter hoogte van ‘t Oud Schooltje investeerden we om de Sint-Pieterskerk visueel te laten doorlopen over de rijweg. Het rondpunt aan de Galloperstraat maakte plaats voor een overzichtelijke inrichting, ook in functie van de zwakke weggebruiker. De riolering is vernieuwd met aparte rioolbuizen voor vuilwater en regenwater. In de open ruimte bij het containerpark is een wadi aangelegd, waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem infiltreert. Alle regenwater van de Kerkstraat wordt afgevoerd naar een buffergracht met een overloop in die wadi.”

De werken duurden anderhalf jaar en kostten 1.261.000 euro.

Zuurstof

De burgemeester blikt vooruit: “Wanneer de reconversie van de luchtmachtbasis in gang schiet, zal de Kerkstraat de ader zijn die Koksijde verbindt met het hinterland. De extra woningen op de rand van de luchtmachtbasis zullen nog meer adem geven aan onze gemeente. En de vernieuwde Kerkstraat zorgt voor de eerste zuurstof.”