Feest voor 70-jarigen die destijds school liepen in Beselare

Enkele gedreven 70-jarigen die destijds school liepen in Beselare verzamelden hun leeftijdsgenoten rond de feesttafel om samen herinneringen op te halen. De organisatoren Christine Bulckaen, Rita Desimpel, Krista Saelen, Dany Vanhaelewyn en Magda Verschaeve mochten Christa Berten, Greta Claeys, Marijke Ghekiere, Annemie Hauspie, Martine Lernout, Maria Vandenabeele, Annemie Vannieuwenhuyse, Erik Deman, Carlos Leyn, Arnold Nuytten, Germain Soete en Noël Verbrugghe verwelkomen op dit feest. Ook de partners van de overledenen Myriam Reynaert, Luc Soenen en Noël Decuypere werden uitgenodigd. We zien de groep bij de ontvangst op het gemeentehuis in het gezelschap van een deel van het schepencollege. (foto ZB)

Foto en os ZB