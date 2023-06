Feest van het Paard in Krombeke lokt weer heel wat toeschouwers: “Volksfeest voor alle generaties”

Krombeke, deelgemeente van Poperinge, werd op kermismaandag 19 juni opnieuw even het centrum van de Westhoek voor de ondertussen 109de editie van het Feest van het Paard. Heel wat mensen vonden opnieuw hun weg naar de koersweide. “De paarden zorgen ervoor dat mensen naar buiten komen”, zegt Ben Desmyter van het organiserende vzw Folkloristische Paardenkoersen Krombeke.

De vzw Folkloristische Paardenkoersen Krombeke organiseerde ook dit jaar een rijk gevuld en divers programma. “We bouwen verder op de succesvolle editie van vorig jaar. De grootste wijziging werd vorig jaar al doorgevoerd. Toen werd beslist om het volledig programma te organiseren op de koersweide nabij het dorp waar een feesttent beschutting kon bieden voor het goede weer of een plotse onweersbui. Op datzelfde elan gaan we verder. Voor ons zijn de paardenkoersen geslaagd als alles veilig kan verlopen”, zegt Ben Desmyter van het organiserende vzw Folkloristische Paardenkoersen Krombeke.

Volksfeest

“Net zoals vorig jaar zullen we zo’n 1.500 toeschouwers mogen ontvangen. Het weer zit mee, dus dat is altijd goed nieuws. Of de mensen komen voor de paarden of de gezelligheid? Zonder paardenkoers is er geen volksfeest. De paarden zorgen ervoor dat de mensen buitenkomen. De echte paardenliefhebbers zitten steevast klaar op de eerste rij.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Krombeke werd opnieuw even het centrum van de Westhoek voor de ondertussen 109de editie van het Feest van het Paard. © LBR

Krombeke werd opnieuw even het centrum van de Westhoek voor de ondertussen 109de editie van het Feest van het Paard. © LBR

Spectaculaire tweespan

Om 17 uur werd gestart met de eerste vijf paardenkoersen op de koersweide, in samenwerking met de vzw Draf-en vluchtkoersen Vlaanderen uit Torhout. De winnaars van deze vijf reeksen namen het later die avond op tegen elkaar in de grote finale. Tijdens de Scurry Driving, spectaculaire tweespan pony’s, gingen met een duizelingwekkende snelheid (tot 65km/u) langs een slalomparcours. Een achttal combinaties (menner en groom) uit West- en Oost-Vlaanderen namen het tegen elkaar op. De samengetelde tijd van de twee reeksen maakte duidelijk wie de snelste van de deelnemende combinaties zijn. Om 20 uur was er ook opnieuw de traditionele wedstrijd voor Belgische boerenpaarden waarna om 21.15 uur ook de 14de Grote Steeple op het programma stond.

“We kiezen er volop voor om van het Feest van het Paard naar de toekomst een volksfeest te maken voor alle generaties” – Ben Desmyter, vzw Folkloristische Paardenkoersen Krombeke

“De laatste jaren hebben we ook extra ingezet op onze jongste generatie. We willen gezinnen naar de koersweide lokken en daar hoort onze interactieve kinderanimatie bij. Met de zelfgemaakte Buffalo Bill draaimolen kiezen we er volop voor om van het Feest van het Paard naar de toekomst een volksfeest te maken voor alle generaties.”

Plezier en ambiance

Frans Vanthournout (64) is afkomstig uit Krombeke en ondertussen is het Feest van het Paard al 50 jaar een vaste waarde voor hem. “Zelf kom ik voor de paarden en mijn kleinkinderen die hier in de buurt van de weide wonen. Mijn zoon is hier met zijn gezin, mijn broer zijn zoon, mijn schoondochter haar zus en zijn gezin… Je ziet mensen terug die je al een tijdje niet hebt gezien, er is plezier en ambiance. Iedereen is hier eigenlijk familie”, vertelt Frans.

(Lees verder onder de foto.)

Op de foto zien we Elise bruneel, Arno Vanthournout, Matthieu Vanthournout, Jolien vmVerbrigghe, Lars vanthournout, Milan Waeyaert, Frans Vanthournout. Onderaan zien we Lara Vanthournout en Matteo Waeyaert. © LBR

Ook op de 110de verjaardag zal Frans zeker en vast aanwezig zijn. “Vroeger was er misschien wel wat meer te doen toen er nog activiteiten op straat waren. Het is nu anders, maar daarvoor niet minder gezellig”, zegt Frans. “Voor de jubileumeditie zou het misschien wel leuk zijn als er speciale koersen zijn. Enkele jaren geleden was er een rodeoshow, dat kunnen ze misschien nog eens op het programma zetten”, vult schoondochter Jolien Verbrigghe aan.

Jubileumeditie

Coverband Crystal Moon – die na 25 jaar bezig zijn aan hun afscheidstournee – en djMatthias sloten de 109de editie van Feest van het Paard af op de koersweide. “We kijken enthousiast naar onze jubileumjaar waar we 110 jaar Feest van het Paard zullen vieren. Er zijn al ideeën, we zullen uitpakken met enkele leuke zaken op het programma.”

Met de zelfgemaakte Buffalo Bill draaimolen kiezen we er volop voor om van het Feest van het Paard naar de toekomst een volksfeest te maken voor alle generaties.” © LBR

Krombeke werd opnieuw even het centrum van de Westhoek voor de ondertussen 109de editie van het Feest van het Paard. © LBR

Heel wat mensen vonden opnieuw hun weg naar de koersweide. © LBR