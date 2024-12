De Italiaanse Federica Mogherini blijft nog vijf jaar langer rector van het Europacollege in Brugge. De raad van bestuur heeft unaniem een tweede mandaat goedgekeurd. Dat gaat in op 1 januari 2025, de voormalige Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken blijft dus nog tot 2030 aan boord.

Op 1 september 2020 volgde Federica Mogherini de Duitser Jörg Molnar op als rector van het Europacollege. Die was sinds 2013 rector aan deze onderwijsinstelling die 300 studenten uit diverse Europese landen telt.

Gastprofessor

De Romeinse Federica Mogherini was minister van Buitenlandse Zaken in Italië en nadien de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie. Zij was al gastprofessor in Brugge.

De raad van bestuur uit met de heraanstelling zijn waardering uit voor Federica Mogherini. Haar leiderschap en haar inzet om van het Europacollege een ‘center of excellence’ te maken worden geprezen. Ze opende een nieuwe campus in Tirana in Albanië en ze creëerde met de hulp van de Europese Unie een opleiding om Europese topdiplomaten te vormen.

Welzijn

Opmerkelijk is dat de raad van bestuur haar ook prijst voor haar aandacht voor het welzijn van de studenten. Ze zag zich genoodzaakt maatregelen te nemen na lockdownfeestjes in coronatijd en om eerder dit jaar een Franse prof te ontslaan wegens ongewenste intimiteiten met studentes.