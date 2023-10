Fatimakapel bestaat 75 jaar

Op zondag 8 oktober wordt in Krombeke herdacht dat 75 jaar geleden de Fatimakapel werd gebouwd als dank dat de V1-bommenwerpers niet werden gelanceerd vanuit de Canadabossen.

De kapelletjes ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima zijn eerder zeldzaam. De overlevering in het Witsoonedorp heeft altijd doorverteld dat pastoor Jules Flips tijdens de Tweede Wereldoorlog een heilige schrik had van de Duitsers, maar er is niemand die dit beter beleefd heeft dan Jozef Marchand (87), die altijd dicht bij de kerk gewoond heeft en de pastoor ook goed gekend heeft. “Hij was vooral bang dat ze zijn pastorie en kerk zouden binnenvallen en bezetten. Er werd toen immers wel een klok uit de toren van de Sint-Blasiuskerk gehaald, maar die werd na de oorlog teruggeplaatst. De pastoor had een oneindige devotie voor Onze-Lieve-Vrouw die voor alles zorgde. En Moeder Maria zou er zeker ook voor zorgen dat er geen bommen zouden opgaan die geïnstalleerd werden in het bos langs de Canadaweg, gelegen langs de weg Krombeke-Poperinge. De platforms voor de bommenwerpers voor de V1-bommen werden in beton gegoten, maar zijn gelukkig nooit gebruikt om bommen richting Duinkerke af te schieten. Weet dat er ook platforms voor MI.50 stonden opgesteld dichter van de wijk De Leeuwerik. Tegen het einde van de oorlog, werd er gelukkig geen bom afgeschoten. Na de oorlog wilde pastoor Flips zijn belofte houden, en zo kwam er een grote kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima niet ver van de kerk in het centrum van Krombeke. Zowat iedereen gaf geld voor de bouw van de kapel. De mensen werden toen wat geforceerd door de namen van de gevers af te roepen op de preekstoel. Het altaar was een geschenk van de paters van Sint-Sixtus.”

De Fatimakapel werd in oktober 1948 ingewijd en op 8 oktober wordt het 75-jarig bestaan ervan herdacht met een misviering om 10 uur in de Sint-Blasiuskerk, opgeluisterd door de koren Opus en Dageraad. Na de mis is er een receptie in de kerk. De Fatimakapel is de hele maand oktober dagelijks te bezichtigen tussen 14 en 17 uur. (PC)