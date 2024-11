“Fantastisch om dit te mogen meemaken”: Lina (10) ziet droom in vervulling gaan met turnles van Nina Derwael

De jonge Koekelaarse Lina Vermeulen (10) kreeg zondag een wel heel speciale training. Samen met 19 andere jonge gymnasten uit heel Vlaanderen kreeg ze de kneepjes van het turnvak aangeleerd door niemand minder dan regerend olympisch kampioene Nina Derwael. “Ik droomde er al jaren van om eens samen te kunnen trainen met Nina, mijn grote idool”, reageert Lina enthousiast.

Zondag 17 november zal voor twintig jonge turnsters wellicht voor altijd in het geheugen gegrift blijven. Die dag kregen ze namelijk een turnles met persoonlijke begeleiding van hun idool Nina Derwael. De olympisch kampioene inspireert op die manier de volgende generatie gymnasten om op hoog niveau te turnen. Voor Lina Vermeulen (10) uit Koekelare ging een droom in vervulling toen ze samen met haar idool op de mat stond. “Ik droom er al jaren van om eens samen te kunnen trainen met Nina, mijn grote idool. Het was fantastisch om dit te mogen meemaken”, vertelt Lina.

Lina turnt nu vier jaar. Ze begon met tumbling, maar stapte al snel over naar toestelturnen. Nadat ze Nina Derwael zag schitteren op de Olympische Spelen in Tokio, besloot ze haar focus te verleggen. Momenteel turnt Lina bij de club Flink en Fris in Roeselare. “De beste tip die ik van Nina kreeg voor de balk, is om bij de oefening brug-rug altijd naar mijn achterste voet te kijken, zodat ik zeker weet dat die goed staat”, vertelt Lina. Haar favoriete onderdeel is echter de grond. “Dat doe ik het liefst en hier ben ik ook het beste in. De Olympische Spelen? Dat is een droom van iedere turnster, maar waarschijnlijk een trapje te hoog voor mij. Mijn ambitie is om steeds beter te worden en te blijven genieten van het turnen.”

Glimlach op gezicht

Het initiatief kwam van sponsor vdk bank, die de jongeren uitnodigde in de Gentse Topsporthal aan de Watersportbaan. “Het is altijd fijn om nieuw talent aan te moedigen en hen te zien groeien”, aldus Nina. “Er is niets mooier dan de glimlach op hun gezicht te zien als na veel oefenen een oefening eindelijk lukt. Dat is wat ik hen tijdens zo’n sessie vooral wil meegeven: leren volhouden en niet meteen opgeven. Die lessen uit de sport zullen ook op latere leeftijd van pas komen.”