Familiehulp start met nachtzorg in Wingene-Zwevezele, Tielt en Meulebeke

Vanaf maandag 23 januari biedt Familiehulp – in nauwe samenwerking met Woonzorggroep GVO – nachtzorg aan in Wingene-Zwevezele, Groot-Tielt en Meulebeke. Een team van verzorgenden staat voortaan ook tussen 22 uur en 7 uur klaar om mensen zorg en ondersteuning te bieden. “We willen inspelen op de vragen en behoeften van mensen en hun mantelzorgers.”

Bij nachtzorg komt een verzorgende van Familiehulp één of meerdere keren per nacht langs om mensen met een zorgbehoefte te ondersteunen. “Op die manier zorgen we voor een veilig en gerust gevoel tijdens de nacht, zowel voor de klanten als voor hun mantelzorgers”, zegt Nancy Craeynest, regiodirecteur bij Familiehulp. “Mensen kunnen voor een korte periode nachtzorg aanvragen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, of voor een langere tijd.”

Nachtzorg sluit aan op de toenemende vraag naar meer flexibiliteit binnen de zorgverlening. “Oudere mensen met een zorgbehoefte blijven tegenwoordig langer thuis wonen”, aldus Nancy Craeynest. “Tegelijk hebben zij vaker specifieke zorgnoden, die mantelzorgers niet altijd alleen kunnen dragen. Bovendien wensen ze ook zorg op de momenten waarop die het meest nodig is. En dat is niet alleen overdag, maar ook ’s nachts. Het is een maatschappelijke evolutie waar we als zorgorganisatie gericht op inspelen.”

Nauwe samenwerking met Woonzorggroep GVO

Het aanbod van nachtzorg in Wingene-Zwevezele, Groot-Tielt en Meulebeke vloeit voort uit een samenwerking tussen Familiehulp en de vier ouderenvoorzieningen van Woonzorggroep GVO: Amphora (Wingene), Het Laar (Zwevezele), Samen (Tielt) en de Zonnewende (Meulebeke). “We delen dezelfde visie rond thuiszorg”, vertelt Rita Barilla, gedelegeerd bestuurder GVO. “We streven naar gerichte zorg op maat van elke persoon. Het aanbod nachtzorg vormt hierin een logische stap.”