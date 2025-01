Familie Provoost blaast na 30 jaar nog eens verzamelen

Na 30 jaar hield de familie Provoost opnieuw een familiereünie en dit in restaurant ‘De Passant’. Dat restaurant staat op de voormalige eigendom van de grootouders, Gaston Provoost en Magdalena Callens, die in 1938 hun nestje hadden in de Ardooiesteenweg in Roeselare en gezegendwerden met 5 kinderen. Intussen maken 8 kleinkinderen, 14 achterkleinkinderen en 5 achterachterkleinkinderen de familie compleet. De jongste telg is 1 jaar. In totaal waren er 22 personen aanwezig op de reünie. Grootvader Gaston werkte 35 jaar bij firma Declercq als betongieter en 25 jaar lang droeg hij De Weekbode rond en zorgde hij elk jaar voor de abonnementen op de krant. Grootmoeder Magdalena deed het huishouden en zorgde voor haar 5 kinderen. Later konden ook de kleinkinderen steeds terecht bijmémé en pépé waar het altijd gezellig was om met de familie op feestdagen samen te zijn. Op de reünie werden heel wat herinneringen bovengehaald en werden er al plannen gesmeed voor een vervolg. (RV/foto SB)