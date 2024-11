Familie organiseert sportief evenement ter ere van Tine die vijf jaar geleden overleed aan kanker

De familie van Tine Lepoutre, die in 2019 op 40-jarige leeftijd overleed aan kanker, neemt in maart 2025 met twee ploegen deel aan de Kom op tegen Kankerrun in Boom. Om geld in te zamelen organiseren ze komend weekend een groots loopevenement op de piste langs de Spanjestraat in Roeselare. “Een evenement dat volledig past bij de persoon die Tine was.”

Tine Lepoutre uit Roeselare overleed op 17 juli 2019 aan een agressieve darmkanker. Haar overlijden sloeg in als een bom bij haar familie waar ze zo graag gezien was. “Ons mama was een zorgzame, goedlachse, positieve en enthousiaste vrouw”, vertelt Casper Beheydt (19), één van de twee zonen van Tine. Net als zijn moeder zijn Casper en zijn broer Quinten sportief, iets wat heel wat andere familieleden ook wel zijn. “Met de nichtjes gingen we vaak samen gaan lopen. Zo liepen we heel wat rondjes rond het Sterrebos, maar stonden we in 2018 ook aan de start van de Spartacus Run”, aldus Hanne, één van de nichtjes van Tine. Tijdens het uitdagende loopevenement nam Tine haar familieleden op sleeptouw. “Dankzij haar enthousiasme zorgde ze ervoor dat we elk obstakel wisten te overwinnen”, aldus Wiebe, de zus van Hanne.

Spartacus Run

Casper en Quinten namen een maand geleden, als eerbetoon aan hun mama, ook deel aan de Spartacus Run. Ondertussen was binnen de familie ook het idee ontstaan om Tine op een andere sportieve manier te eren. “Via een patiënt hoorde ik heel wat leuke commentaren over de 100 kilometer ten voordele van Kom op tegen Kanker. Toen ik het idee voorlegde aan de familie was het enthousiasme onmiddellijk groot”, aldus Wiebe die als kinesiste werkt. Zo ook onder andere bij Casper die in maart de veertig kilometer voor zich zal nemen. “Toen ons mama overleden was waren we nog te jong om zoiets te doen. Nu is dit wel een mooi moment.”

Om aan het evenement deel te nemen dient elk team 2.750 euro ten voordele van het kankeronderzoek te verzamelen. “Wij willen in maart graag met twee teams starten in Boom: een mannen-en vrouwenteam.”Daarom organiseert de familie op zaterdag 16 november ‘Toertjes voor #TeamTine. Vanaf 15 uur is er heel wat te beleven op en rond de piste van het stedelijk sportstadion langs de Spanjestraat in Roeselare. “Elk uur is er een ander thema. Zo starten we om 15 uur met een run en walk met koffie en taart, maar er is bijvoorbeeld ook een kids run of een apero run”, legt Hanne uit. Deelnemers kiezen hoeveel toertjes ze op de piste afleggen en kunnen vrijblijvend een bedrag schenken aan het goede doel. In samenwerking met jeugdspelertjes van KSV Rumbeke worden er ook enkele leuke geschenkjes verkocht voor het goede doel.

Fluoparty

Om 18 uur is het aan de competitieve lopers om zich een uur lang te geven. De drie deelnemers die dan het meest aantal rondjes lopen krijgen een mooie prijs. Het laatste thema van de dag is fluoparty en beats. Tijdens ‘Toertjes voor #TeamTine voorziet de familie ook randanimatie. Bij de bar kan men terecht voor een drankje, maar ook voor wie honger heeft is er iets voorzien. Lopers kunnen zich na het lopen laten masseren. “Het is een evenement dat perfect bij ons mama past. Sportief en vol enthousiasme”, aldus Casper die samen met de andere familieleden op een mooie opkomst hoopt.