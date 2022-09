Familie Alec Segaert maakt WK-zilver in Australië vanop eerste rij mee: “Nu drie jaar tijd voor WK-goud”

Wat een coureur! Amper negentien is Lendeledenaar Alec Segaert, maar als eerstejaars eindigde hij maandag wel als tweede op het WK tijdrijden voor beloften. Zijn familie was erbij op Australische bodem. “Dit is gewoon een topprestatie.”

Het is maandagnamiddag als we Frank Segaert via een videogesprek op WhatsApp in beeld krijgen. In Australië is het intussen 22 uur en we kunnen de vader van Alec Segaert en zijn gezin geen ongelijk geven: na zo’n knalprestatie mag er al eens een pintje gedronken worden. Frank lacht zijn tanden bloot. “Ja, we zijn nu echt aan het nagenieten”, vertelt de Lendeleedse osteopaat, zelf een fanatiek triatleet die in 2017 aan het WK Ironman op Hawaï deelnam.

Ook zijn vrouw Karen Beerlandt, Alecs broer Loïc en zijn vriendin Annabelle Ghekiere, en goeie vriend Thijs Vanneste zijn erbij op Australische bodem. “En Thijs is hier zelfs al een week langer dan wij. Vanuit de supportersclub hebben we hem gesponsord om Alec, die ook vroeger naar Australië afgereisd is, gezelschap te houden. Om te kaarten ‘s avonds. Om eens naar Sydney te gaan. Maar vooral: om de stress bij Alec wat weg te houden.”

Ongelofelijk sterk

Dat is gelukt, want na zijn Europese titel in het Portugese Anadia in juli was er nu dus WK-zilver in Wollongong.

“Daarmee kunnen we leven”, benadrukt vader Frank. “Na dat EK wisten we dat hij hier ging meespelen, maar als je ons dit in februari had verteld, zouden we je niet geloofd hebben. Na zijn bronzen medaille op het WK voor junioren in Brugge, hoopten we bij de beloften ooit wereldkampioen te worden. Alec kan vier jaar belofte blijven, maar als eerstejaars staat hij al meteen op het podium. Tegen de Deen Søren Wærenskjold viel weinig te beginnen. Die is drie jaar ouder dan Alec, is voltijds prof en nam al deel aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat is een ander niveau. Het is al ongelofelijk sterk van Alec dat hij slechts vijftien seconden toegeeft.”

Perfecte voorbereiding

Ook Loïc Segaert, al vijf jaar de persoonlijke trainer van zijn broer, kan alleen maar positief terugblikken.

“Dit ligt in de lijn van wat hij dit jaar gepresteerd heeft. Hij is gestart voor het hoogste, maar reed voor dit WK geen enkele tijdrit tegen de drie profs die hier waren. We beseften dat hij zelfs met een topprestatie pas vijfde kon worden. Maar met zilver kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Wærenskjold heeft met duidelijk verschil gewonnen. Alec kan zichzelf niets verwijten. Zijn voorbereiding was simpelweg goed tot zelfs perfect.”

Loïc Segaert weet waarover hij praat. De vijf jaar oudere broer van Alec begeleidt bij Sport Vlaanderen-Baloise dit seizoen ook enkele profs. Vanaf 2023 zal Loïc zijn broer vervoegen bij Lotto-Dstny. Terwijl Alec nog anderhalf seizoen bij de beloften zal afwerken, wordt Loïc een van de drie trainers bij het profteam. Hij wordt ook hoofdverantwoordelijke van de tijdrijders.

“Alecs eerste hoogtestage ooit, in Andorra, is hem goed bevallen”, vat Loïc de voorbije maanden samen. “In de Hel van Voerendaal heeft hij iedereen naar huis gereden. In de Ronde van de Toekomst voelde hij zich op één dag na goed, reed hij in de slotrit nog een hele rit voorop, en was hij in de ploegentijdrit de motor van de Belgische selectie. Met de Baby Giro in de benen had hij voor zijn gewonnen EK-tijdrit een gelijkaardige voorbereiding gekend.”

“En tot slot: hij is bewust heel vroeg naar Australië afgereisd”, benadrukt Loïc. “Toen de andere Belgen hier toekwamen, kende Alec het parcours al uit zijn hoofd. Hij kon deze omloop zelfs blind rijden en dat heeft hij dan ook gedaan. Alleen was er in het tweede deel sprake van wat vermoeidheid en verloor hij daardoor wat meer tijd. Het is eenvoudig: Alec heeft nu drie jaar om even goed te doen als Wærenskjold.”

Op zaterdag betwist Alec ook nog de wegrit bij de beloften. Zijn familie zal uiteraard opnieuw van de partij zijn. “Na de wegrit keren Karen, ik, Thijs en Alec terug naar België. Loïc en Annabelle blijven hier tot na de wegrit van de profs”, zegt vader Frank.

Van de wegrit verwacht de familie geen wonderen, al weet je nooit. “Hij behoort tot de twintig renners die in aanmerking komen voor een medaille, maar sinds de Ronde van de Toekomst heeft hij zich volledig op de tijdrit hier gefocust en zijn de echt lange trainingen achterwege gebleven. De kans is klein. Bovendien is ploegmaat Lennert Van Eetvelt een serieuze kandidaat voor het podium en zal Alec zich met alle plezier voor hem opofferen”, besluit vader Frank.