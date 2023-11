Fakkeltocht in Kuurne herdenkt gesneuvelden en oorlogsslachtoffers uit beide wereldoorlogen

Vandaag trekt reeds voor de achtste maal een fakkeltocht door de straten van Kuurne om de gesneuvelden en oorlogsslachtoffers uit de beide wereldoorlogen te herdenken. Het was het gemeentelijk Leieslagcomité Kuurne die in 2016 besliste om de jaarlijkse viering van 11 november nieuw leven in te blazen en dit steeds op de vooravond van 11 november.

“Dit jaar organiseren we deze fakkeltocht al voor de achtste keer”, vertelt Wilfried Dujardin van het inrichtende comité, “Tijdens het coronajaar 2020 konden we echter geen fakkeltocht organiseren maar hielden er toch aan om stil te staan bij de gedachte en werd een herdenking in zeer minieme kring opgenomen en op 10 november om klokslag 19 uur via Facebook gestreamd. Wie dit moment nog eens opnieuw wil bekijken kan trouwens nog altijd terecht op onze website www.leieslagkuurne.be en vervolgens te klikken op foto’s en fakkeltocht.

Stille optocht

“Dit jaar brachten we wat vernieuwing aan en opteerden ervoor om een stille optocht te organiseren. Deze fakkeltocht laat ons alvast toe de oorlogsgebeurtenissen met zijn slachtoffers te herinneren en een vredesboodschap uit te dragen.”

De fakkeltocht gaat ook dit jaar van start om 19 uur aan de vredesboom in de vlindertuin gelegen aan de bibliotheek en trekt dan vervolgens via de Veldmaarschalk Montgomerystraat en Nieuwenhuyse naar de Kuurnse begraafplaats waar er een herdenkingsmoment zal plaatsvinden aan de graven van de oud strijders. Voor de muzikale omlijsting op de gemeentelijke begraafplaats staan Johan Mayeur en Koen Raeymaekers in.

De dag erna, op 11 november, zal het gemeentelijk Leieslagcomité Kuurne ook bloemen neerleggen ter ere van de gesneuvelden van beide oorlogen aan het Leieslagmonument gelegen langs het jaagpad aan de Leie. Dit monument kreeg onlangs nog de officiële erkenning als ‘Belgium Battlefield of Europe’.