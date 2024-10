Fairtrade ontbijt als start van 11.11.11-campagne in Koekelare

De 11.11.11-campagne gaat van start met een fairtrade ontbijt in CC De Balluchon in Koekelare op 11 november vanaf 8 uur.

De opbrengst van dit (h)eerlijk ontbijt steunt de solidariteitsactie die opkomt voor gelijke rechten, een gezond klimaat en een leefbare natuur. Het thema dit jaar is ‘menselijkheid’. Sluit je aan en kom in actie voor Camille, Esther, Ibrahim, Johan, Passy… en voor jezelf, want achter elke naam schuilt een verhaal en een leven.

Kaarten zijn te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis. Volwassenen betalen 15 euro en kinderen onder 12 jaar slechts 5 euro.