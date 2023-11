Fabienne Roose en Luc Knockaert organiseren kerstconcert Jo Vally: “We kennen elkaar door en door”

Op zondag 17 december komt Jo Vally naar het kasteel van Eernegem om er een namiddag kerstliedjes te brengen. De organisatie ligt in handen van Fabienne Roose en Luc Knockaert. “Begin januari is het twaalf jaar dat we Jo helpen bij zijn optredens. We kennen elkaar intussen door en door”, zegt Luc.

Voor de vierde keer organiseren Fabienne Roose en Luc Knockaert het kerstconcert van Jo Vally. Dat was eerder al drie keer in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Oudenburg en op zondag 17 december brengt de Vlaamse zanger zijn mooiste kerstnummers in het kasteel van Eernegem. “Oorspronkelijk zou het concert plaatsvinden in de kerk van Wijnendale. Alles was al goedgekeurd en de kerkfabriek zei zelfs vereerd te zijn dat we deze locatie hadden gekozen. Tot we op 7 september plots een mail kregen van de diaken van Torhout dat het niet mocht”, vertelt Fabienne.

“Alles lag al vast, zoals alle contracten met de muzikanten. Toeval wil dat we op 7 oktober het verjaardagsconcert van Jo Vally organiseerden in de orangerie van het kasteel van Eernegem. We zijn dan met Arno Depoorter en Yannick Haerens gaan praten en zij wilden direct hun volle medewerking geven om daar het kerstconcert te brengen. En Jo vond het ook een mooie locatie. We organiseren dit concert samen met Hans Kindt en Leen Vandekerckhove uit Wijnendale. Hans is al 30 jaar mijn vaste kapper, en ondertussen ook die van Jo Vally”, legt Fabienne uit. Het concert vindt op zondag 17 december om 17 uur daar plaats. “Intussen zijn er al 140 kaarten verkocht, de vipkaarten zijn zelfs al volledig uitverkocht. Er is plaats voor 300 mensen. Een kaart kost 30 euro”, zeggen Luc en Fabienne. Hun engagement voor Jo Vally is in de loop van de jaren zodanig uitgegroeid dat ze hem nu bij alle concerten bijstaan. “Ik ben altijd al fan geweest van Vlaamse muziek en had al veel optredens meegemaakt. Maar nog nooit van Jo Vally. Ik kocht eens kaarten bij een collega-marktkramer en was meteen gecharmeerd door de zanger en zijn stem. Na het optreden zijn we beginnen babbelen en de volgende keer opnieuw. Toen hij in het Sportpaleis zou staan, hadden ze iemand nodig voor de fanstand en vroegen ze mij of ik dat wou doen”, vertelt Fabienne over hun ontmoeting. “En de cd’s van Jo verkochten als koekebroodjes”, lacht Luc. Van het een kwam het ander en intussen zorgt Fabienne bij elk concert of optreden voor de outfit van Jo, terwijl Luc instaat voor de begeleiding tussen de zanger en de organisatie.

Rechterhand

“Ook verzorg ik de techniek en de volgorde van de nummers. Ik heb altijd contact met Jo via de oortjes. Via een klein teken of een woord weet ik al wat het volgende nummer wordt. We kennen elkaar door en door, en passen samen het repertoire aan naargelang het publiek”, legt Luc Knockaert uit. “Ik kan er zelf enorm van genieten als hij tijdens een seniorennamiddag optreedt en je de mensen ziet opleven en meezingen met oude nummers”, vult Fabienne aan. Zo zijn Fabienne en Luc heel veel bezig met de organisatie achter de Vlaamse zanger. En beroepshalve staan ze nog vijf voormiddagen per week op de markt: Fabienne met dameskledij en Luc met ondergoed van Sloggi. “Onze weekends en soms ook avonden tijdens de week gaan volledig naar Jo Vally. En dat doen we met heel ons hart. Voor een andere zanger – hoewel de vraag er al dikwijls gekomen is – doen we dit niet. Als Jo stopt, stoppen wij ook.” Ook als Jo Vally in het buitenland gaat zingen, reist het koppel met hem mee. “Op 26 januari vertrekken we voor een fanreis naar Dubai. Het wordt een cruise, tot 4 februari.” En ook daar heeft het koppel al ervaring mee. “We reisden al met hem mee naar Tenerife en Benidorm. Ja, daar kijken we naar uit, maar eerst het kerstconcert tot in de puntjes verzorgen.” (Laurette Ingelbrecht)