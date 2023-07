Expo Jabart aan vierde editie toe: fietstocht naar de kunst

Tijdens het weekend van 2 en 3 september 2023 is er de vierde editie van de expo Jabart. Voor deze editie zijn er opnieuw werken van een 40-tal lokale kunstenaars te bewonderen, in het Vrije Tijdscentrum van Jabbeke en de kerken van de vier andere deelgemeenten.

“We blijven inzetten op deze unieke vorm van groepsexpositie, dit om onze lokale kunstenaars te ondersteunen”, zegt schepen van Cultuur Claudia Coudeville. “Het concept is er gekomen omdat het provinciale evenement ‘Buren bij Kunstenaars’ wegviel. Nu is het de vierde editie en we merken dat zowel de kunstenaars als het publiek uitkijken naar Jabart. Maar liefst 40 kunstenaars uit Jabbeke doen mee. Dat is goed voor in, totaal 180 lopende meter expositie! Alle disciplines komen aan bod: schilderen, aquarel, airbrush, viltwerk, keramiek, houtsculptuur, marmer, fotografie, …”

Onder andere kunsthuis De Lotus, kunstkring Fresnara, maar ook heel wat individuele kunstenaars zoals Erna Schreel of Norbert Demonie doen mee aan het concept. De theaterzaal in Vrijetijdscentrum Jabbeke doet dienst als centrale plaats waar elke kunstenaar één werk presenteert. Zo krijg je al meteen een impressie van wat je allemaal mag verwachten tijdens deze ontdekkingstocht langsheen de Jabbeekse kunst. In de kerken van Zerkegem, Snellegem, Varsenare en Stalhille hebben ze de gelegenheid om een uitgebreidere expositie te houden.”

De expositie is vrij te bezoeken. Ze is doorlopend open op zaterdag van 11 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur. De locaties kunnen bezocht worden op eigen houtje.

“Maar nog leuker is om de bewegwijzerde fietsroute ‘Permeke achterna’ van 27 kilometer af te fietsen, waarbij je al de locaties passeert. Langs de route zijn er talrijke terrasjes en horecazaken te vinden,” weet ook Claudia. “De bewegwijzering gebeurt met witte zeshoekige bordjes met zwarte signalen. Bij de kruispunten of zijstraten waar geen bewegwijzering geplaatst werd, moet steeds rechtdoor gereden worden.” Het eerste weekend van september staat de kunst dus centraal in Jabbeke, ook in de kerken. Wie naar de mis wil dat weekend, kan terecht in de Jabbeekse Sint-Blasiuskerk. (PA/foto Davy Coghe)