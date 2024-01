Ex-voorzitter provinciale wielerbond Frans Barbry overleden

Torhoutenaar Frans Barbry is overleden. Hij is 14 jaar voorzitter van de West-Vlaamse afdeling van de Belgische wielerbond geweest. Hij werd 87 jaar. Hij was tussendoor ook enkele jaren ondervoorzitter van de nationale KBWB.

Frans is in Vlamertinge opgegroeid, maar heeft daarna in Torhout gewoond. Hij was de echtgenoot van Liliane Vyaene en de vader van Geert Barbry, de huidige voorzitter van Cycling Vlaanderen en ondervoorzitter van Belgian Cycling. Geert is getrouwd met Sandy Mispelon en heeft twee kinderen, Fien en Giel Barbry.

Na voetbalcarrière keuze voor de wielersport

Frans heeft als bediende bij de post gewerkt: in het directiegebouw in Brugge. Destijds heeft hij onder meer bij SK Vlamertinge gevoetbald, maar na zijn voetbalcarrière koos hij voor de wielersport. Hij werd eerst bestuurslid van de Torhoutse wielerclub Door Eendracht Sterk en vervolgens penningmeester en secretaris van WSC Torhout. In 1976 trad hij toe tot het West-Vlaamse hoofdbestuur van de toenmalige Belgische wielerbond KBWB. Twee jaar later was hij al ondervoorzitter en in 1988 werd hij voorzitter, wat hij 14 jaar zou blijven: tot eind 2002. Tussendoor was hij ook enkele jaren nationaal ondervoorzitter van de KBWB.

Twaalf jaar aan lokale politiek gedaan

Frans heeft tevens aan lokale politiek gedaan. Hij is twaalf jaar voor de voormalige Torhoutse partij Vernieuwing gemeenteraadslid geweest: van 1977 tot en met 1988. Voorts was hij een tijdje kabinetsmedewerker van de toenmalige liberale PVV-minister van Cultuur Karel Poma.

Frans stond bekend als een joviale man: een mensenvriend. Sinds 2019 verbleef hij in het Torhoutse woonzorgcentrum. De uitvaart heeft plaats in intieme kring. (Begr. Decombele)