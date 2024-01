Eveline (33) trekt met paardenshowteam Divertido naar Kachtem

Eveline Duytschaever (33) heeft met haar paardenshowteam Divertido onderdak gevonden op een nieuwe locatie in Kachtem. Ze bouwt er aan een nieuwe stek om te trainen met haar team, maar ook om er stages, rijlessen en kleinschalige paardenkampen te geven.

Eveline kreeg de liefde voor paarden mee in ruiterschool Hacienda, die 35 jaar geleden door haar ouders werd opgericht. “Ik leerde er de kneepjes van het vak, maar gaandeweg vond ik er mijn eigen ding in”, zegt ze. “Ik kwam terecht in de wereld van de showteams en schoolde me via stages bij in binnen- en buitenland. Zes jaar geleden richtte ik mijn showteam Divertido op. Sindsdien geven we optredens op allerlei evenementen, van kerstmarkten tot communie- of verjaardagsfeesten of een feest als Waregem Koerse. We brengen kozakkenvoltige, een combinatie van stuntrijden en acrobatie. Verder geven we ook vrijheidsdressuur en vuurshows.”

Veel spektakel

“De spektakelwaarde is daarbij vrij hoog, maar het vergt natuurlijk enorm veel oefening tot alles juist zit. Het team bestaat uit mensen uit heel Vlaanderen. We werken geregeld ook samen met andere teams uit Duitsland, Nederland of Frankrijk. Ik kan op hen rekenen als ik nog mensen voor een show zoek en dat is ook omgekeerd het geval. Tijdens corona lag alles stil, maar om rusthuisbewoners toch een lichtpuntje te geven ben ik toen in heel Vlaanderen gratis optredens bij hen komen geven.”

Eveline bleef al die tijd op verschillende plaatsen les geven, maar zocht al langer een eigen stek. “Ik droomde al langer van een locatie waar ik alleen verder aan de uitbouw van Divertido kon werken. Alleen was die zoektocht niet evident. Zeker niet als alleenstaande mama, want het vergt natuurlijk een fikse investering. Uiteindelijk vond ik een mooie nieuwe stek in de Krommestraat in Kachtem, vlakbij de grens met Emelgem. Er is een ruim woonhuis, maar ik beschik er ook over net geen hectare waar mijn twee paarden over voldoende ruimte beschikken. Bedoeling is van sommige bijgebouwen stallen te maken. We gaan daarvoor de garage ombouwen en ook nog een piste aanleggen.”

Paardenkampen

Eveline wil vanaf de krokusvakantie starten met paardenkampen voor kinderen. “Voorkennis is daarbij niet vereist. Kinderen vanaf acht jaar kunnen zo rustig kennismaken met de paardensport. In de voormiddag leren ze omgaan met paarden: hoe verzorg je hen, wat eten ze, maar ook de gevaren leren zien. In de namiddag leren ze paardrijden, van springen tot aanrakings- en leidoefeningen en circelwerk.”

“Zelf heb ik twee paarden. Mijn oudste heet Calypso, is 24 jaar oud en draait al 15 jaar mee met mij. Violin is dan weer een Spanjaard van 12 jaar die ik al zes jaar heb en van nul af aan heb opgeleid. Tijdens zo’n kamp komen er ook paarden van collega’s op pension en er zal ook een pony zitten. De kampen duren een hele week, telkens van 9 tot 16.30 uur met middagmaal inbegrepen. De kinderen kunnen hier blijven slapen en we wisselen ook af met activiteiten als eens gaan bowlen of een uitstap naar een (indoor)speelplein. Deelnemen aan een kamp kost 250 euro. Meer info is te vinden via onze Facebookpagina Divertido of de Instagrampagina https://www.instagram.com/divertido_eveline_duytschaever.”

Eveline is in het dagelijks leven kok in MPI Pottelberg, een school voor kinderen met een beperking. “Na mijn uren ben ik nog actief bij Divertido, met dat voordeel dat ik alle schoolvakanties daar aan kan wijden”, vertelt ze. “Of ik nog een droom koester? Ik zou Divertido op termijn graag willen uitbouwen, maar wil nu rustig op deze nieuwe stek van start gaan, te beginnen met het eerste paardenkamp in de krokusvakantie.”