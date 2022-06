Eva Vanhoorne en mama Lucie Pollentier stonden allebei al model voor affiche Theater aan Zee

Eva Vanhoorne (23) ziet dezer dagen overal haar eigen foto opduiken in Oostende en daarbuiten. Ze is dan ook het gezicht van deze editie van Theater aan Zee. Ook mama Lucie Pollentier (55) stond in 2019 model voor de brochure van TAZ. Moeder en dochter zijn niet enkel grote cultuurliefhebbers, maar ook stralende persoonlijkheden.

Lucie stond al een paar keer model voor TAZ. “Ze hadden die foto’s dan niet gebruikt. In 2019 vroegen ze me om te poseren met dat bord met de boodschap ‘Het is aan jou mij ons’. Eigenlijk viel ik een beetje op en ze hebben die foto gebruikt. Ik heb daar veel reactie op gekregen. Wij vallen nog altijd op in Oostende door ons haar en onze huidskleur. We zijn blij dat TAZ dat op een positieve manier in de kijker wil plaatsen, maar jammer genoeg krijgen we anno 2022 ook nog altijd negatieve reacties. Mensen durven nog altijd staren als ik met mijn dochters over de zeedijk wandel. Dat is bijzonder jammer, want je voelt dat gewoon. Voor ons is het soms vervelend dat we altijd op dat uiterlijk aangesproken worden in positieve en negatieve zin.”

Voor mijn haar

Via Lucie werd gevraagd of Eva het zag zitten om dit jaar te poseren voor de foto. “Haar haar zit daar voor iets tussen. In het oorspronkelijk idee lag de focus veel meer op het lijntjesspel in het haar, waarin dan de foto’s van de vrijwilligers zouden verwerkt worden. Uiteindelijk zijn ze voor deze foto gegaan.” Eva is blij met het resultaat. “Ik hou niet echt van roze, maar ik begrijp wel de keuze voor deze achtergrond, want het past goed bij mijn huid.”

“Ik kreeg al massaal veel reactie op die poster”

Eva krijgt massaal veel reactie op de poster. “Het valt ook echt wel op. De foto springt er echt uit. Gisteren kreeg ik nog een bericht van iemand die zei dat hij het beu was om mij overal te zien”, lacht Eva. “Ik krijg ook berichten van mensen uit Brussel die de poster ook daar zagen hangen. Het zijn enkel positieve reacties, maar het blijft wennen om mezelf zo overal te zien.” De dames kochten al heel wat tickets voor voorstellingen en kijken nu al hard uit naar deze editie. “Het zal alleen speciaal zijn om mezelf zo veel tegen te komen”, zegt Eva nog.

Week vol cultuur

Lucie volgt Theater aan Zee al van bij de prille start. “Ik programmeer altijd heel veel muziek en ik probeer er enkele theaterstukken bij te nemen met de bekendere namen die ik eens live aan het werk wil zien. Als Oostendenaar vind ik Oostende tijdens TAZ op zijn best.” Eva valt meteen in. “Het is vooral leuk dat er in die week dan meer cultuur aan bod komt.” Ze is een even grote muziekfanaat als haar mama. “Tijdens TAZ willen we alles zien, voelen en ruiken. Het is echt een intense week, die we vrijhouden om zoveel mogelijk te kunnen meepikken. Je komt die week ook altijd mensen tegen die je kent of mensen die anders niet naar Oostende zouden komen. Er is voor iedereen wel iets te doen”, vertellen de dames.