Eva (27) biedt met CREVAkriebels ook ezeltherapie aan: “Kinderen verdienen een veilig en warm nest”

Dat Eva Allaert een creatieve duizendpoot is, ontdekte ze al vroeg. Combineer dat met een hulpvaardige geest en de richting ergotherapie was snel gekozen. Eva richtte CREVAkriebels op, een plek waar ze workshops en yoga voor kinderen wil aanbieden. Ook ezeltherapie zit in het aanbod. “In ezels zit echt een helende kracht verborgen.”

Eva Allaert is ergotherapeut in het bijzonder lager onderwijs, maar daarnaast legde ze een extra creatief ei met CREVAkriebels. De eerste sessies kinderyoga zijn intussen gepland, maar Eva zit nog vol grote dromen.

Waarom koos je indertijd voor een opleiding ergotherapie?

“Als je mij moet samenvatten, hoe ik ben en waar mijn interesses liggen, dan zou je meteen uitkomen bij het feit dat ik heel graag mensen help. Ik ben van nature behulpzaam en heel creatief. Ergotherapie is een combinatie van die twee dingen. Ik heb de opleiding heel graag gedaan en intussen werk ik voor het vierde schooljaar in het bijzonder onderwijs. Zo kwam ik al in contact met kinderen van allerlei leeftijden en types. Het is heel interessant om zo’n divers publiek te hebben. Zo word je ook constant uitgedaagd in het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.”

Had je vroeger gedacht dat je uiteindelijk in het onderwijs zou terechtkomen?

“Eigenlijk niet. Tijdens de opleiding mocht ik verschillende stages doen en zo had ik een stage met kinderen in een centrum voor ambulante revalidatie in Roeselare. Toen heb ik voor het eerst gemerkt dat ik toch wel met kinderen wilde gaan werken. Ik heb ook zelf twee zussen met kindjes en ook zo is mijn liefde voor het werken met kinderen wel wat gegroeid. Ik besefte hoe belangrijk het is dat kinderen al van kleins af aan een warm en veilig nestje hebben. Dat is ook wat ik wil proberen te bieden aan kinderen: een plek waar ze kunnen zijn wie ze zijn.”

Waarom koos je naast het onderwijs voor een eigen praktijk met CREVAkriebels?

“Mijn interesses liggen bij kinderyoga en ezeltherapie. Kinderyoga komt nog niet zo veel voor in het onderwijs, al mocht ik vorig jaar in mijn school in Wetteren wel wekelijks yogalessen geven aan kinderen met een fysieke beperking. Dat was heel interessant, want je moet goed nadenken over hoe je dat met hen aanpakt. Zo heb ik wel een voorproefje gehad, maar dat is zeker niet standaard op een school. Toch voelde ik de nood om die lessen te blijven geven, het is een passie en ik haal er veel energie uit. Het resultaat is CREVAkriebels geworden.”

Je ging nog maar net van start en biedt momenteel vooral kinderyoga aan.

“Ieder begin is klein en zo wil ik mijn aanbod stap voor stap aanvullen. Zo zou ik bijvoorbeeld op termijn graag muziek maken voor de kinderyoga. Veel is echt Nederlands en er is maar weinig Vlaams materiaal te vinden. Daarnaast zou ik, als het kan, ook graag kinderfeestjes en -workshops geven en ook ezeltherapie zit in het aanbod.”

“Ezels zijn heel gevoelige dieren en hebben een helende kracht”

“Daarnaast zijn er nog duizend andere ideeën van wat ik zou kunnen en willen doen, maar het is allemaal nog wat afwegen nu we nog aan de start zitten. Ik merk wel dat veel mensen nog niet zo goed weten wat kinderyoga is, ze denken dat hun kinderen de hele tijd moeten stilzitten. Dat verkeerde beeld zou ik willen rechtzetten.”

Je spreekt over ezeltherapie. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

“Een collega van mijn mama had ezels en nodigde mij bij hen uit. Die ezels zijn mijn beste vrienden geworden, je krijgt daar zoveel liefde van. Het zijn heel gevoelige dieren die je heel goed kunnen aanvoelen. Zo heb ik de helende kracht van ezels ontdekt. In de paasvakantie trok ik naar Maastricht om er een cursus te volgen om echt met ezels te leren werken. Zo leer je ook hoe ze te trainen en in te zetten om kinderen te coachen en therapie te geven. Dat kan op heel wat verschillende manieren, zowel op leervlak als emotioneel vlak. Mensen zeggen me intussen al dat ik een halve ezel ben, maar ik vind dat eigenlijk een compliment. Ezels zijn volgens mij echte doorzetters.”

Zijn er nog dromen?

“Als ik echt mag dromen, zou ik graag een kinder- en zorgboerderij oprichten met mijn eigen ezeltjes en diertjes waar ik nog meer workshops en therapie kan geven. Waar kindjes ook naartoe kunnen komen voor een time-in. Ik ben er echt van overtuigd dat ik zo veel mensen zou kunnen helpen. Het zou echt magisch zijn als het zou kunnen lukken.” (LDW)

Voor meer info over het aanbod kinderyoga (in Pittem en Wingene) kan je terecht op de website crevakriebels.be. Eva heeft ook een Facebook- en Instagrampagina waarop ze regelmatig info over de workshops post. Wie interesse heeft in de ezeltherapie, kan bij haar een aanvraag indienen.