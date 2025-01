Europees kampioenschap veldrijden in Ledegem is groot succes: “Er komt een vervolg”

Twee weken de tijd hadden ze, maar toch zijn de organisatoren van het Europees kampioenschap veldrijden binnen de LRC-bond er in geslaagd om zaterdag een vlekkeloze organisatie op poten te zetten. “Er komt een vervolg”, aldus Pascal Degroote.

Na het wegvallen van de wedstrijd in Marke, bundelden enkele enthousiaste papa’s de krachten om zaterdag langs de Wevelgemstraat in Ledegem het Europees kampioenschap veldrijden binnen de LRC-bond te organiseren. “Veel helpende handen maken licht werk. Het was pittig, maar het is ons gelukt” aldus Pascal Degroote. Hij zag er zaterdag moe, maar gelukkig uit. “De nacht voor de wedstrijd mocht het regenen wat het wilde, maar zaterdagmiddag moest het droog blijven.” En dat was het geval. Het Europees kampioenschap lokte een driehonderdtal deelnemers. Daarbij vooral heel veel kinderen. Onder andere in de plaatselijke scholen werden de leerlingen warm gemaakt om eens te proeven van het veldrijden.

Onder andere de kleine Maurice Roelandt uit Passendale maakte zijn debuut. “Mijn peter Kenny is kampioen bij de masters. Hij is mijn voorbeeld, ik wou het dan ook eens proberen. Ik denk dat ik nog wel zal deelnemen aan wedstrijden. Dit was leuk, maar vooral erg modderig.” Achiel (8) en Henri (5) Schepens uit Ledegem hebben al enige ervaring in het veld. “Maar dit was wel een erg leuk parcours. Veel bultjes, veel modder en natuurlijk de brug.” Voor Mathis Witdouck (8) uit Ingelmunster kende het parcours weinig geheimen. “Ik kom hier soms trainen, maar vandaag was het wel erg modderig. We hebben veel moeten lopen, maar dat was eigenlijk wel in mijn voordeel.” Bij de volwassenen waagde Jarne Pollie uit Ledegem zijn kans. “Mijn vuurdoop. Ik ben een fervent fietser, maar dit was toch nog iets heel anders. Het is het zwaarste wat ik op sportief vlak ooit heb gedaan. Ik genoot wel van de aanmoedigingen van de supporters. Enkele uren na de wedstrijd was ik nog aan het hoesten van de inspanning.”

Grote tevredenheid dus bij de deelnemers. “Dat doet natuurlijk deugd. Dit smaakt naar meer. Meer nog, we durven nu al zeggen dat er een vervolg komt”, aldus organisator Pascal.