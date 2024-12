Europees geld voor gordijnen in kantoor burgemeester Banjul

Het Europees geld dat de stad Oostende kreeg voor de stedenband met de Gambiaanse hoofdstad Banjul blijkt merkwaardig besteed te zijn. Zo werden trips voor de stuurgroep betaald en kreeg het kantoor van de burgemeester nieuwe gordijnen. Volgens de vorige schepen Silke Beirens (Trots op Oostende) een normale zaak. De nieuwe schepen Maxim Donck (N-VA) is een stuk kritischer.

In 2019 haalde Oostende de toen grootste subsidie voor een stedenband binnen. Het moest de kroon op het werk worden van de stedenband met Banjul. Europa voorzag 3 miljoen euro over een periode van 3 jaar. De pandemie zorgde voor vertraging, maar eind 2024 is het project nog steeds niet afgewerkt. De Zeewacht schreef eerder al hoe het geld werd besteed.

Niet gestaafde uitgaven

“Ze krijgen het geld niet op”, zegt iemand die van nabij bij de stedenband betrokken was. Uit een lijst met indirecte kosten blijkt nu dat ze het ook in Banjul groot zagen. In januari 2021 wordt in Banjul een stuurgroep opgericht. De 16 leden gaan op een driedaagse meeting naar een resort en krijgen daarvoor een vergoeding. Kostprijs 5.577 euro. Een jaar later trekken ze naar een lodge. Er zijn dan 21 deelnemers en de kostprijs loopt al op tot minstens 10.300 euro. De bedragen spreken tot de verbeelding, zeker omdat het gemiddeld loon van een stadsmedewerker van Banjul 150 euro per maand bedraagt, volgens verklaringen van het stadsbestuur van Banjul. De locaties van de meetings liggen ook telkens ver weg van Banjul zelf.

“De uitgaven moeten niet gestaafd worden binnen de financiële rapportering naar de EU. Er werd geen verslag gemaakt van de meetings”, laat het (vorige) stadsbestuur van Oostende weten na een reeks vragen in het kader van de Openbaarheid van Bestuur. Over de eerste driedaagse in 2021 luidt het : “Bedoeling van de retreat is om het projectteam een briefing te laten geven aan de stuurgroep over de vijf componenten van het project. Er is geen verslag van gemaakt.” Over het tweede uitje van januari 2022 zegt de stad Oostende : “Er zijn geen verslagen in ons bezit. De opmaak was de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur van Banjul.”

Gordijnen

Vanuit Banjul werden ook de kosten van 1.176 euro ingebracht voor nieuwe gordijnen in het kantoor van de burgemeester van Banjul. Dat diende mooi te zijn in januari van dit jaar voor de komst van de Oostendse delegatie. “Concreet gaat het om de aankleding van he nieuwe kantoor van de burgemeester in Banjul. Geboekt als overhead/indirecte kost, die niet wordt aangewend om resultaten te bereiken die in het contract met de EU werd vastgelegd”, luidt het officiële antwoord van het (vorige) Oostendse stadsbestuur. Met andere woorden : er is voor ons geen probleem.

Ex-schepen Beirens

Voormalig schepen Silke Beirens (Trots op Oostende) was tot eind november verantwoordelijk. Ook zij ziet weinig graten in de uitgaven. “Ik ben niet op de hoogte van kosten voor de aankoop van gordijnen voor het nieuwe kantoor van de burgemeester in Banjul. Het kan natuurlijk als kantoormateriaal worden aanzien. In alle Europese projecten zijn overheadkosten voorzien die het ‘werken op kantoor’ comfortabel moeten maken.” Over de retreats zegt ze :”Het is normaal dat die worden georganiseerd in het kader van Europese projecten. Het is goed om zich af en toe met het verantwoordelijke team terug te trekken om de doelstellingen op punt te zetten en teambuildingsactiviteiten op te zetten.” Silke Beirens verzekert : “De verplichte administratieve procedure wordt zeker gevolgd, maar als het niet verplicht is om een verslag op te maken dan wordt dit niet altijd aan stad Oostende doorgegeven. Mogelijks maakt iemand wel rapportering of nota op smartphone. Dat is zo bij alle Europese projecten en de kosten zijn vaak nog een pak hoger. Al deze kosten vallen onder indirecte kosten, dat is eigen aan Europese projecten.”

Nieuwe schepen Donck

Maxim Donck (N-VA) is sinds 2 december bevoegd voor de stedenband en toonde zich de voorbije jaren een koele minnaar van stedenbanden en verbroederingen. “Over de gordijnen val ik echt uit de lucht. Het staaft enkel wat ik altijd al zeg. Het kost veel geld en er is geen return voor de stad Oostende.” Donck nuanceert : “Ik ben helemaal niet tegen stedenbanden of ontwikkelingssamenwerking. Maar dan wel op voorwaarde dat het voor Oostende iets oplevert. Het mag geen eenrichtingsverkeer zijn. En ik blijf erbij dat ontwikkelingssamenwerking geen kerntaak is van de stad. Dat zei ik tijdens de campagne en dat herhaal ik nu.” Maxim Donck is van plan één en ander uit te zoeken : “Ik wil daar wel eens een overzicht van zien en sterk onder de loep nemen. Als de Oostendse belastingbetaler er niets aan heeft, dan ben ik niet van plan om het verder te zetten.”