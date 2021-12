Euromillions-trekking legt Brugse belfortklokken het zwijgen op

In Brugge zijn de voorbereidingen voor de Euromillions-trekking volop aan de gang. Naar aanleiding van de 580ste verjaardag van de eerste loting, verhuist de Euromillions-trekking uitzonderlijk van Parijs naar Brugge. Daarvoor worden heel wat maatregelen genomen. De trekking, waarbij 130 miljoen euro te winnen is, vindt op vrijdag 3 december plaats in het stadhuis van Brugge.

In 1441 vond op de Markt van Brugge de allereerste loterijtrekking plaats, toen nog ‘lotinghe’ genoemd. Die loting vormde de basis voor wat we nu kennen als de loterij. De stad Brugge en de Nationale Loterij willen samen de oorsprong van de moderne loterij vieren met onder meer een unieke Euromillions-trekking in Brugge.

Het is de eerste keer dat de trekking de zwaar beveiligde studio nabij Parijs verlaat. De verhuis brengt daarom ook heel wat met zich mee. Zo werd er een stabiliteitsstudie uitgevoerd en ook de luchtvochtigheid werd getest en gemeten. De trekking moet in een volledig trillingvrije omgeving worden uitgevoerd. Daarom werd het parcours van de kerstloop van vrijdagavond ook verplaatst. De aankomst op de Markt zou voor te veel trillingen kunnen zorgen.

Vijf vrachtwagens

Vrijdag komt een ploeg van 38 medewerkers en vijf vrachtwagens naar Brugge om alles in goede banen te leiden. Zij brengen onder meer de machines voor de trekking mee. In het stadhuis van Brugge werd alles alvast opgemeten om te kijken of de machines overal door kunnen. Bovendien moeten de klokken van het belfort worden stilgelegd voor de trekking. Het geluid van de klokken zou eveneens voor te veel trillingen kunnen zorgen.

130 miljoen

Voor de Euromillions-trekking is er een pot van 130 miljoen euro. Verder wordt er ter gelegenheid van de viering ook een extra Lotto-trekking gehouden van 3 miljoen euro. Ook die trekking vindt plaats in het stadhuis van Brugge.

Herman Van Rompuy, burgemeester Dirk De Fauw en loterijbaas Jannie Haek kwamen al een kijkje nemen. © BENOIT DOPPAGNE BELGA

In Brugge worden ook verschillende activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van de viering. Op vrijdag gaat een openluchtconcert door op de Burg. Een symfonisch orkest en een koor brengen een uitvoering van de ‘hymne aan Fortuna’ uit de ‘Carmina Burana’ van Carl Orff. Zaterdag zullen er vanaf 13 uur drie vocaties van een middeleeuwse ‘Lotinghe’ plaatsvinden op de Markt.

In het stadsarchief van Brugge opent de Nationale Loterij tijdelijk een tentoonstelling over de geschiedenis van de loterij. Daarbij wordt door middel van een virtualrealityfilm de allereerste loterij tot leven gebracht. Ook is er een boek uitgebracht met een uitgebreide schets van het ontstaan van het fenomeen ‘lotinghe’ in Brugge.