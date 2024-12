Esperantogroep La Konko over mensenrechten

Naar aanleiding van de feestdag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december en de 70ste verjaardag van de erkenning van Esperanto door Unesco gaf Anne Brabant, voorzitter La Konko, een boeiende voordracht over de mensenrechten. Jan Wydooghe , actief lid van Amnesty International, lichtte daarbij de werking en de rol van het lokaal activisme van Amnesty International toe. Met Esperantisten uit Brugge, Gent en Leuven was er een talrijke opkomst. Achteraf werd nog gezellig nagepraat bij de hapjes aangeboden door La Konko. Op de foto zien we v.l.n.r. Flory Witdoeckt, penningmeester La Konko, Jan Wydooghe, activist Amnesty International, Anne Brabant, voorzitter La Konko. Achteraan: Piet Glorieux, voorzitter Vlaamse Esperantisten en Johan Van Eenoo, secretaris Vlaamse Esperantisten. (HH/gf-foto Anne Vansteelandt)