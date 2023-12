Escape room geopend in geboortehuisje van componist Peter Benoit in Harelbeke

Het geboortehuisje van componist Peter Benoit kreeg een escape room. Daarmee wil de stad Benoit zijn nalatenschap meer onder de aandacht brengen van een nog breder publiek.

In het geboortehuis van Peter Benoit aan de Marktstraat 55 in Harelbeke is een tweedelige escape room gemaakt. Dit op vraag van het stadsbestuur dat de opdracht gunde aan Breinbrouwerij bvba, een groeiboost voor mensen en organisaties. De bvba wil mensen en organisaties op een speelse, verrassende manier helpen groeien. “Het idee speelde al langer om meer beleving te creëren in het Peter Benoit Huis, naast de workshops voor scholen, tentoonstellingen en geleide bezoeken”, duidt schepen van Cultuur Francis Pattyn (CD&V). “Met deze insteek hopen we dat het brede publiek het leven en werk van Peter Benoit beter leert kennen.”

Breinbrouwerij bvba gaf de escape room de naam de Strofekraker. Onder de naam ‘Kraak de strofe’ realiseerden ze in het huisje een uitdagende escape room geënt op de rijke geschiedenis van Benoit en zijn muziek. “Je kan dit doen dat aan de hand van tips, codes en raadsels die je moet oplossen. Aan de hand van het spel kom je veel te weten over de componist. Een extern bedrijf ontwierp het spel en bouwde het huisje om. De originele elementen van het huisje hebben we wel behouden, maar we hebben heel wat nieuwe spelelementen toegevoegd”, zegt Noor De Grez van Breinbrouwerij.

Twee verschillende escape games

Er zijn twee verschillende soorten escape games. In de eerste game ‘Het Ontstemde Museum’ komen er allerlei voorwerpen tot leven en lijken er geesten in het spel. Dit spel is gericht op vriendengroepen en families. Het tweede spel focust op gevorderde escape gamers.

“Laten we niet vergeten dat deelnemen aan een escape room niet alleen draait om het winnen, maar ook om het plezier van het samenwerken, het oplossen van uitdagende raadsels en het creëren van blijvende herinneringen. Zeker ook een woord van dank aan het team van de Breinbrouwerij dat deze escape room ‘de Strofekraker’ mogelijk heeft gemaakt. Het bedenken en organiseren van zo’n evenement vergt toewijding en creativiteit”, aldus schepen Pattyn.