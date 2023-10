Ernest kweekt pompoen van maar liefst 241 kilo: “Begon als een wedstrijd tussen collega’s”

Ernest Masschelein uit Woesten is de trotse eigenaar van een reuzenpompoen van maar liefst 241 kilogram. Dit avontuur had een valse start, maar zijn reuzenpompoen kon hij uiteindelijk toch kweken.

“In 2014 hebben we voor het eerst samen met mijn schoonbroer een reuzenpompoen proberen te kweken. Zijn vrienden deden een wedstrijd om de grootste pompoen te kweken en waren van plan om een pompoenweging bij te wonen in Egem”, vertelt Ernest Masschelein uit Woesten. Hij is getrouwd met Lore Merveillie en ze zijn ouders van een zoontje. Hij is administratief bediende/kwaliteit bij Voeders Debaeke.

“In mijn eerste jaar had ik een pompoen van 194 kg en mijn schoonbroer een pompoen van 247 kg. Twee van zijn vrienden hadden de wedstrijd in Egem gewonnen met pompoenen van 310 kg. Daarna hebben we nog twee jaar een reuzenpompoen gekweekt, maar niet aan de wedstrijd deelgenomen. Gewoon voor het plezier, omdat we toen geen tijd meer hadden zijn we met het pompoenkweken gestopt. Tot we vorig jaar op het werk een collega hadden die ook een wedstrijd had gedaan met zijn familie met gewoon pompoenzaad. Dan hebben we met de collega’s beslist om ook eens een reuzenpompoen te proberen kweken.”

Uitgedroogde plant

“Pompoenen zijn eigenlijk heel gemakkelijk om te kweken. Bij gewone pompoenen moet je eigenlijk enkel het plantje planten, de rest volgt vanzelf. Reuzenpompoenen vergen wel wat extra werk. Zo is het belangrijk om de grond voor te bereiden – te bemesten – en de plant op het juiste tijdstip te planten. Tijdens de groei moet je één vrucht uitkiezen en de andere vruchten verwijderen, alsook wat snoeien in de plant zelf zodat deze niet overwoekert. Verder heeft iedere kweker zijn eigen technieken of producten die je natuurlijk niet prijs mag geven”, vertelt Ernest.

Ernest Masschelein heeft een reuzenpompoen gekweekt van maar liefst 241 kilogram. © gf

“Dit jaar heb ik eigenlijk niet zoveel werk in de pompoen gestoken. Omdat de start van mijn pompoenplanten allesbehalve ideaal was. Ik had acht plantjes geplant waarvan er geen enkele waren opgekomen, door het slechte weer in het voorjaar. Gelukkig heb ik van een collega twee planten gekregen en kon ik toch meedoen aan de wedstrijd. Toen ik mijn plantjes uitgeplant had, heb ik een serre gemaakt om ze tegen de nachtkou en de vele wind van het voorjaar te beschermen. Maar juist die dag was het ook de eerste zonnige dag en was mijn plantje zo goed als uitgedroogd, omdat ik op mijn werk was. Toch heeft de plant de kracht gevonden om uit te groeien tot een grote plant en begonnen er vruchtjes aan te groeien. Toen de vrucht begon te groeien hebben we toch dagelijks de plant verzorgd, de vrucht afgedekt tegen de zon en veel water gegeven.”

In 2014 heeft hij voor de eerste keer een reuzenpompoen gekweekt van 194 kg en zijn doel was om dat dit jaar te verbeteren. Dit jaar woog Ernest zijn reuzenpompoen – die hij thuis kweekte – 241 kg.

Wedstrijd

“Een normale pompoen kan een gewicht hebben tussen één kilo tot vijf kilo. Ondertussen zijn we al begonnen met hoe we het volgend jaar kunnen aanpakken om opnieuw een reuzenpompoen te kweken. In het najaar gaan we de grond bemesten om in het voorjaar hopelijk weer een mooie plant te kunnen uitplanten”, vertelt Ernest.

“Toen ik het gewicht zag was ik eerst wat ontgoocheld, omdat ik hem groter/zwaarder had ingeschat. Al ben ik nu achteraf ook zeker fier op mijn pompoen, ik heb mijn eigen record toch verbroken, maar kom nog zes kg tekort om het gewicht van mijn schoonbroer te benaderen. Dit was natuurlijk het eerste dat ik van hem moest horen”, lacht Ernest. “Verder heb ik de wedstrijd onder de collega’s wel gewonnen. Zij hadden een pompoen van 75 kg, 60 kg en 58 kg. Al denk ik dat het volgend jaar weleens spannend kan worden door de tips die ik hen heb gegeven. Ondertussen zijn er al meerdere collega’s die zich ook willen wagen aan de wedstrijd. Dit belooft spannend te worden.”

Groenten en Fruit Elisa

De reuzenpompoen van Ernest kan je bewonderen bij Groenten en Fruit Elisa in Pollinkhove. “Mijn zus en schoonbroer hebben daar hun een groenten- en fruitwinkel. Toen ze trouwden hebben hun vrienden op gras balen ‘topless bediening’ genoteerd. Daarvan is de winkel dus ook wel bekend. Ik heb hen gevraagd of ik de pompoen voor de winkeldeur mocht leggen, omdat er dan meerdere mensen de pompoen kunnen bewonderen. Wij wonen wat afgelegen en hier passeren er niet zoveel mensen.”