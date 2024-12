Eric Decuypere en Lena Masschelin zijn vijftig jaar getrouwd

Op 14 november 1974 stapten Eric Decuypere en Lena Masschelin in het huwelijksbootje.

Het koppel uit de Gentsestraat is inmiddels vijftig jaar getrouwd en werd daarvoor gehuldigd door het gemeentebestuur. Eric en Lena leerden elkaar kennen in feestzaal Munchenhof in Langemark-Poelkapelle. Het was liefde op het eerste zicht. Het koppel ging aanvankelijk wonen op de Koekuit, waar Eric ook opgroeide. Nu wonen ze iets dichter naar het centrum van de gemeente toe. Het gouden paar heeft twee kinderen: Tom en Wim. Inmiddels zijn er met Amelia, Cynthia, Elias en Lars vier kleinkinderen.