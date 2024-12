Erfgoedpluim voor Villa Malvina en Kapel O.L.V. van Lourdes

Dinsdagmiddag werd in De Haan de jaarlijkse ‘Erfgoedpluim’ uitgereikt voor twee uitzonderlijke restauratieprojecten in Wenduine: Villa Malvina op de zeedijk en de Kapel van O.L.V. van Lourdes. Met deze prijs zet De Haan voorbeeldige renovaties in de schijnwerpers, en wil het eigenaars inspireren om historisch erfgoed met zorg te bewaren.

“Met de Erfgoedpluim willen we eigenaars die erfgoedpanden volgens de regels van de kunst restaureren een welverdiende schouderklop geven”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele, bevoegd voor onroerend erfgoed. De selectie gebeurt op basis van criteria zoals het behoud van erfgoedwaarden en de authenticiteit, de kwaliteit van de renovatie en de impact ervan op de omgeving. Dit jaar werd voor twee panden in Wenduine gekozen: Villa Malvina op de zeedijk en de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de Drift. Villa Malvina, gebouwd in eclectische stijl, is een beschermd monument en weerspiegelt het elitaire toerisme van vóór de Eerste Wereldoorlog. “De recente restauratie legde de nadruk op het behoud van authentieke elementen en het versterken van de erfgoedwaarde”, aldus Vandaele.

De gevels – inclusief de originele voorgevel en bakstenen achtergevels – en het schrijnwerk zijn hersteld met respect voor het oorspronkelijke ontwerp. Ook de achterbouw werd aangepakt door onder meer oude raamopeningen te herstellen. Binnen werden historische elementen, zoals marmergranito en stucplafonds zorgvuldig hersteld. Het behoud van authentieke elementen zoals de witmarmeren schouw, gekleurd glas en de goederenlift benadrukken de historische functie en het architecturale karakter. “Dankzij de restauratie is Villa Malvina nu niet alleen een stijlvolle vakantiewoning, maar ook een duurzaam erfgoedvoorbeeld, aangepast aan hedendaagse behoeften”, aldus nog burgemeester Vandaele.

De Kapel van O.L.V. van Lourdes in de Drift werd gerestaureerd zonder subsidies, maar met groot respect voor het historische karakter. De kapel, gebouwd in 1880, grenst aan een van de oudste bewaarde vissershuisjes in Wenduine, vermoedelijk daterend uit 1763, en aan een historisch iepenbosje. Het dak werd hersteld en de cementgevel kreeg een nieuwe kaleilaag in de oorspronkelijke kleur. Oude muurdecoraties werden terug zichtbaar gemaakt en het houtwerk werd in de originele warme kleuren herschilderd. Bij de restauratie werd ook veel aandacht besteed aan erfgoedobjecten zoals de Maria-monogrammen boven de inkomdeur, het Mariabeeld en zelfs een bijzondere set krukken van een wonderbaarlijk genezen jongen uit 1888. De kapel, ooit een bedevaartsplek en onderdeel van landbouwtradities, blijft een betekenisvolle pek in de regio. “Deze restauratie zet een belangrijke stap in het behoud van klein religieus erfgoed en zal anderen hopelijk inspireren. Want jammer genoeg geraken veel kapelletjes in verval, door gebrek aan onderhoud en afnemende zorg”, besluit Vandaele.