Erfgoeddag vormt ontmoetingscentrum Pittem opnieuw om tot school

Erfgoeddag stond dit jaar in het teken van school en onderwijs. Het bestuur van de Heemkundige Kring Valère Arickx opende zaterdag 23 april een tentoonstelling op een wel heel toepasselijke locatie. In de voormalige jongensschool in de Eikeldreef, die nu dienstdoet als ontmoetingscentrum, halen de heemkundigen herinneringen op aan het onderwijs van vroeger.

De bezoekers krijgen heel wat klasfoto’s en schoolboekjes te zien tijdens de tijdelijke expositie. Ook oude geschiedenisplaten en didactisch materiaal van de vorige eeuw worden tentoongesteld.

Tijdens de officiële opening onderstreepte burgemeester Ivan Delaere het belang van het krijgen van onderwijs als één van de belangrijke pijlers van een democratische samenleving. “De politiek moet zich blijven inzetten om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden”, aldus de burgemeester.

Voorzitter Wilfried Devoldere opende de tentoonstelling, gevolgd door leuke anekdotes die Guido De Four en Christine Vanmaele tijdens hun periode als leerkracht meemaakten. Met een stofjas – of schabbe in het West-Vlaams – uitgedoste Geert Storme bracht de aanwezigen letterlijk terug naar de schoolbanken.

De expo is nog te bezichtigen op maandag, dinsdag en woensdag tussen 14 en 17 uur en op donderdag van 16 tot 20 uur in het ontmoetingscentrum in de Eikeldreef. (TV)