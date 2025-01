Er komt sowieso een tweede editie van ‘Tiegem Leeft!’: “Warm en verbindend initiatief”

Het kernteam van Tiegem Leeft! stak recent de koppen bij elkaar om de allereerste editie te evalueren. “De kogel is door de kerk”, aldus de organisatoren. “Dat er een vervolg komt staat vast, alleen hebben we nog tal van andere ideeën en die willen we eerst verder onderzoeken. Eind januari zal er definitief beslist worden.”

Afgelopen 11 november verenigde zich een mooie groep van een dertigtal zelfstandigen, verenigingen, inwoners en liefhebbers van Tiegem onder de naam Tiegem Leeft!. Het bracht zo’n 2.000 Tiegemnaars en mensen uit buurdorpen op de been. “De opkomst overtrof onze verwachtingen”, aldus Hilde Demeurie (57). “En wat misschien nog meer telt, is de opvallend warme sfeer, letterlijk en figuurlijk. Niet alleen waren bijna alle Tiegemse verenigingen en lokale ondernemers hier vertegenwoordigd, ook de ruimte was lekker aangenaam verwarmd. We zijn de Kerkfabriek dankbaar voor de fijne samenwerking.”

Ook de voorzitter van de Kerkfabriek Jozef Van den Abeele (75) klinkt enthousiast. “In naam van de Kerkfabriek wil ik de organisatoren een dikke pluim geven. En het gebouw staat er toch, dus we zijn tevreden dat het gebruikt kan worden voor mooie initiatieven als dit. We geven graag ons fiat als er een vraag is die past in dit kader. Voor ons is dit gebeuren zeker voor herhaling vatbaar!”

Gemeenschap

Ook medeorganisator Jan Glorieux (67) getuigt. “Het is uitgegroeid tot een interessant en verbindend initiatief”, zegt hij. “Gaandeweg ben ik heel enthousiast geworden. De spirit was goed, het doel was verbinding creëren en dat is meer dan bereikt dankzij de inspanningen van een kleine groep en de bereidwilligheid van alle betrokkenen. Landbouwer Johan Gaeremynck vindt het goed dat dit event een plaats krijgt in een gebouw van de gemeenschap. “Noem het gerust een bevruchtende samenwerking met toffe mensen van de Kerkfabriek en iedereen die er deel van wil uitmaken.”

Er ontstonden ook waardevolle kennismakingen. Buren die slechts op 300 meter afstand van elkaar wonen, leerden elkaar beter kennen. Ook Eveline Verleye (53) klinkt tevreden. “Warme samenhorigheid en lokaal talent waren het cement van dit geslaagd samenzijn!”