“Er kan nu écht niets meer bij”: Bij Noël en Bernise is hele woonkamer omgetoverd tot kersttafereel

Bij Noël Vandamme en Bernise Catteeuw uit Wevelgem gaat Kerstmis niet onopgemerkt voorbij. Ieder jaar worden de vazen en schilderijen uit de woonkamer verwijderd. In hun plaats komen kersthuisjes, kersttaferelen en massa’s verlichte kerstornamenten. Iedere avond baadt de woonkamer in het kerstlicht.

Zodra de koude dagen aanbreken, begint het bij Noël Vandamme (83) te kriebelen. De tuin is klaar voor de winter, en de feestdagen komen al dichterbij. Maar Noël wacht niet tot het einde van het jaar om de kerstdozen van de zolder te halen. En dat zijn er heel wat!

“We hebben een afspraak”, vertelt partner Bernise Catteeuw (83). “Hij mag pas beginnen in de laatste week van oktober. Noël houdt van alles wat schittert, en de woonkamer wordt elk jaar omgetoverd tot een sfeervol kersttafereel vol licht. We doen het samen, en ik geniet er met volle teugen van.”

Ogen tekort

Noël en Bernise startten zo’n tien jaar geleden met hun unieke verzameling kerstdecoraties. De pronkstukken zijn zonder twijfel de miniatuurkerstdorpjes. Achter de verlichte raampjes spelen huiselijke taferelen zich af. Sommige huisjes zijn ware kunstwerkjes vol beweging: een skiër die eindeloos de piste afdaalt, kabouters met kruiwagens, of houthakkers die een boom doorzagen. Er valt overal wel iets nieuws te ontdekken.

“Sommige ornamenten komen van lokale winkels, anderen bracht ik mee uit Duitsland.”

De woonkamer puilt uit van de kerstornamenten. Van de muren tot elke tafel, kast en zelfs de radiatoren – overal zie je kerstdecoraties. Dit vraagt om een jaarlijkse logistieke operatie. “Eerst bergen we alle sierborden, schilderijen, beeldjes en vazen veilig op”, legt Noël uit. “Daarna halen we de kersthuisjes en boompjes uit alle hoeken van het huis. Elk stuk krijgt zijn vaste plek, en het hoogtepunt is natuurlijk wanneer we de lichtjes aandoen.”

Maar dat is geen simpele klus. “Het is niet alsof je op één knop drukt”, lacht Noël. “Bijna elk huisje moet apart worden aangezet. Sommigen werken op elektriciteit, anderen op batterijen. Ik ben dus een grote batterijenverbruiker! Gelukkig helpt dochter Connie bij het opzetten en herstellen van kapotte items. ’s Avonds gaan alle lichtjes weer uit. In het donker zie ik meteen of ik er eentje vergeten ben.”

Herinneringen

De liefde voor Kerstmis gaat diep in de familiegeschiedenis. “Bij ons thuis was Kerstmis altijd heel bijzonder”, herinnert dochter Connie zich. “Toen we klein waren, kocht papa een echte kerstboom. Maar wij mochten niet helpen versieren, want destijds hadden we glazen kerstballen – heel breekbaar en heilig. We keken ademloos toe terwijl onze ouders de boom optuigden. Daarna was het tijd voor de stal, die papa zelf had gemaakt. Het was een grote stal, prachtig afgewerkt met hout dat hij zelf had gezaagd. Voor ons was het pure magie.”

“Het is een hobby, zoals elke andere”

Ook de kleinkinderen ervoeren die betovering. “Mijn vader zorgde voor een sfeervolle mix van kerst- en croonermuziek, terwijl mama wafels en kersttaarten bakte. Elk jaar sloten we kerstavond af met een groot feest. Dat zijn momenten die we nooit vergeten.”

Passie voor kerst

Hoewel Noël’s naam in het Frans ‘Kerstmis’ betekent, heeft zijn passie daar niets mee te maken. “Het is een hobby, zoals elke andere,” zegt hij nuchter. “Sommige ornamenten komen van lokale winkels, anderen bracht ik mee uit Duitsland. Soms zie ik iets moois dat ik graag zou kopen, maar dan moet er iets anders wijken, en dat vind ik jammer.”

Soms blijft de kerstversiering nog maandenlang hangen. “Een keer haalden we alles pas in februari weg,” lacht Bernise. “Dit jaar vieren we Nieuwjaar met de kinderen op 12 januari, en de dag erna ruimen we op.”

Vrienden en familie weten dat Noël en Bernise fervente kerstliefhebbers zijn en komen graag langs om de versiering te bewonderen. De kerstpassie leeft voort in de familie: dochter Connie en haar vriendinnen kruipen ieder jaar in de rol van ‘kerstvrouwkes’, en kleindochter Tille zet zelfs drie kerstbomen op. De opvolging is dus verzekerd.