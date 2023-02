Equipe 4 van Wit-Gele Kruis Harelbeke is genomineerd voor de Nurse of the Year awards

Tijdens de verkiezing ‘Nurse of the year’ gaat Care Talents op zoek naar de uitblinkers in drie categorieën: verpleegkundige, zorgkundige en zorgteam van het jaar. Dit door genomineerd te worden, zoveel mogelijk stemmen te verzamelen en uiteindelijk voor een vakjury te verschijnen. “Zorgverleners worden zo nog eens extra in de spotlight gezet. Dankzij dit initiatief van Care Talents krijgen ze de aandacht en waardering die ze verdienen”, aldus de organisatoren.

Op 26 januari gaven de finalisten het beste van zichzelf tijdens de jurydag. Daaruit werden de definitieve genomineerden geselecteerd. Wie de winnaars zijn van Nurse of the Year 2022 zal bekend gemaakt worden tijdens de awardshow op 16 februari in de Carré in Willebroek.

Categorie Zorgteam

De medewerkers van Wit-Gele Kruis Harelbeke Equipe 4 zijn genomineerd in de categorie Zorgteam. In totaal telt de afdeling Harelbeke zo’n 60 collega’s. “We bedanken alvast al onze patiënten, vrienden, familie, collega’s… om voor ons te stemmen. Dankzij hun steun en vertrouwen in onze thuisverpleging behoren we bij de laatste genomineerden, waarvoor we alvast ontzettend dankbaar zijn”, zegt Sofie Vanneste van Wit-Gele Kruis Harelbeke.

“Wat zijn we trots om onze equipe te vertegenwoordigen op de NOTY. We zijn een team met heel veel expertise maar ook vernieuwende ideeën. Onze voltallige equipe telt 60 handen. Samen zijn we een mix van jonge en minder jonge getalenteerde zorg- en verpleegkundigen. Ondersteuning vinden we terug bij referentie verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen en een regiomanager”, luidt het bij Equipe 4. “

Generatiekloof

“Omwille van de grote generatiekloof kunnen we stellen dat jaren ervaring en skills worden gedeeld met pas afgestudeerde collega’s. Omgekeerd krijgen deze op hun beurt een jongere kijk op de zorg en het welzijn van de patiënten. Immers staat de zorg niet stil en blijven leren is de boodschap. Vanuit de organisatie hebben we de opportuniteit verschillende interne en externe opleidingen te volgen. We streven ernaar de zorg thuis te optimaliseren. Met andere woorden: bij ons team kan je terecht voor alle zorg- en verpleegkundige verstrekkingen die we met heel veel affiniteit, deskundigheid, flexibiliteit en respect voor zowel patiënt en mantelzorger uitvoeren”, klinkt het.”

“Dagelijks zetten we ons beste beentje voor om onze patiënten op een comfortabele, respectvolle en kwaliteitsvolle manier zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving een menswaardige, warme zorg te bieden. Dit is ook de visie waar we met z’n allen naar streven. De samenwerking met de eerstelijnszorg is een must. Met zijn allen proberen we zo positief mogelijk in het leven en op de werkvloer te staan. We kunnen steeds bij elkaar terecht voor een luisterend oor, een schouderklopje en een hartverwarmende lach. Naast het samenwerken vinden we elkaar om eens uit te gaan eten, een dansvloer warm te houden, een spel te spelen, samen te lopen of wandelen. Dit zorgt voor een sterk en gemotiveerd team met een harmonisch en gezond evenwicht tussen werk en privé.”

Ambassadeurs

De ambassadeurs van de verkiezing zijn Julie Vermeire, Herman Verbruggen van F.C. De Kampioenen, verpleegkundige Stef Vanlee van de spoeddienst van ZNA Jan Palfijn en Conner Rousseau, partijvoorzitter van Vooruit. “Ik vind het fantastisch om me in te zetten voor dit project. Normaal sta ik als acteur in de spotlights, maar deze keer zet ik de zorgverleners in het licht en krijgen ze de eer die ze verdienen”, zegt Julie Vermeire.