Eperon d’Or krijgt met Venetiaanse kinderschoenen en borstels nieuwe schenking

In 2021 kreeg het museum Eperon d’Or opnieuw heel wat schenkingen. “Daar zitten opmerkelijke collectiestukken tussen, zoals Venetiaanse kinderschoenen uit de 18de eeuw”, zegt schepen van Musea en Erfgoed Kurt Himpe (N-VA).

“Heel wat mensen en bedrijven bieden aan het museum schoenen en borstels, werkmateriaal of documenten aan”, verduidelijkt conservator Gertjan Remmerie. “We ontvingen bijvoorbeeld een schenking van geweven etnisch schoeisel uit 1930 en materialen uit de vakopleidingen van de voormalige vakschool. We zijn uiteraard bijzonder dankbaar. Het verzamelbeleid is een van de basisfuncties van het museum en dat verloopt volgens vastgelegde criteria, waardoor we jammer genoeg niet alles kunnen aanvaarden.”

Naast de schenkingen gebeuren er ook aankopen van collectiestukken. “Het museum kon een paar Venetiaanse kinderschoenen uit de 18de eeuw op de kop tikken. Deze schoentjes zijn in textiel met een mysterieus zooltje. Omwille van de techniek, de zeldzaamheid en de historische waarde werden ze aangekocht. Er werden ook een aantal collectiestukken uit het stopgezette Roeselaarse kappersmuseum van Raymond Verhaeghe aangekocht, zoals scheersets van meer dan honderd jaar oud en tal van verzilverde borstels. Met al deze aanwinsten zetten we het museum Eperon d’Or verder op de kaart”, besluit schepen Kurt Himpe.