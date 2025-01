Enkele honderden moedige Bruggelingen trotseren regenweer tijdens nieuwjaarsreceptie

De weergoden zijn de nieuwjaarsreceptie voor de Bruggelingen op de Burg al jarenlang goed gezind geweest, maar dit jaar was bij deze editie duidelijk niet het geval. Door het regenweer daagden slechts een paar honderden moedige Bruggelingen op.

Het kan duidelijk niet elk jaar prijs zijn. De voorbije jaren vond de nieuwjaarsreceptie van Stad Brugge op de Burg steevast plaats in wel koude temperaturen maar zonder regen en zelfs vaak met een zij het flets winterzonnetje. Dat was deze editie dus even anders. Het bleef geen moment droog en er waren dus heel wat paraplu’s te zien op de Burg voor het stadhuis.

Hoogtepunten

Burgemeester Dirk De fauw hield er toch de moed en in sprak omringd door zijn voltallige schepencollege de Bruggeling toe, met vooreerst gelukwensen voor het nieuwe jaar. Hij keek terug op het nieuwe jaar, met hoogtepunten zoals een geslaagde Gouden Boomstoet, de kampioenstitel voor Club Brugge en een meer dan geslaagde editie van De Warmste Week op ‘t Zand in Brugge. “Het was ook een jaar van verkiezingen en dat betekent dat er winnaars en verliezers zijn. Ik wil hierbij hulde brengen aan twee verdienstelijke schepenen waarvan we in het College afscheid moesten nemen, namelijk Jasper Pillen en Mercedes Van Volcem (Voor Brugge, red.)” liet de burgemeester verstaan.

Vernieuwd parkeerbeleid

“Het komende jaar knopen we zoals de vorige keer bij het begin van de legislatuur terug aan met de traditie van buurtontmoetingen onder de noemer ‘Buurt aan de beurt’, waarbij we onze plannen voorstellen en ook input vragen aan de bewoners. We zullen ook een vernieuwd parkeerbeleid voor de binnenstad uittekenen en er zal verder gewerkt worden aan de museumsite Brusk.” Burgemeester De fauw wees er ook nog eens op dat de Bruggelingen de meeste fiere stadsbewoners van Vlaanderen zijn, wat dus moet blijken uit de stadsmonitor. Het regenweer en de mindere opkomst had wel één voordeel: de aanwezigen moesten minder lang aanschuiven voor hun frietjes en drankjes.

Alternatief

Vanuit de oppositie kwam er lichte kritiek op de nieuwjaarsreceptie, in het bijzonder wegens het slechte weer. Michiel Vanroose, kersvers gemeenteraadslid voor Voor Brugge, vraagt zich of er geen andere optie mogelijk voor handen lag. “Was er dan geen plan B voorzien? Zoals het Belfort of de stadshallen? De weervoorspellingen waren al enkele dagen negatief voor zondag. Wij vinden het erg jammer dat het stadsbestuur niet gezocht heeft voor een alternatief.”

(PDV)