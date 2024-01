Enkele bewoners van Hulste verzetten zich tegen heropening Hazebeek 

In reactie op de plannen van Stad Harelbeke om de Hazebeek bloot te leggen, die momenteel ondergronds ligt in de aangekochte pastorietuin en parking, hebben enkele bewoners van Hulste zich georganiseerd om hun stem te laten horen. “We willen onze stadstuin behouden zoals oorspronkelijk beloofd.” Schepen Tijs Naert vindt het onzin.

De actievoerders roepen de inwoners op om hun handtekening onder een petitie te zetten. Thomas Deruyck, de voorzitter van Vlaams Belang Harelbeke, is een van de stemmen die zich tegen de opgraving van de Hazebeek verzet. “De aankoop van de pastorietuin, oorspronkelijk gepresenteerd als een toekomstige stadstuin voor alle leeftijden, had bij de buurtbevraging nooit melding gemaakt van het openleggen van een beek. De beloofde ruime stadstuin dreigt nu aanzienlijk te verkleinen door de heraanleg van de Hazebeek.”

“Bewoners zijn bezorgd dat de nieuwe plannen niet alleen een aanzienlijk deel van de beloofde groene ruimte zullen wegnemen, maar ook zullen leiden tot problemen zoals geuroverlast, toename van ongedierte, veiligheidsrisico’s voor kinderen en huisdieren, potentiële daling van vastgoedwaarden, en verhoogde overstromingsrisico’s”, luidt het in de perstekst.

Inwoners vastberaden

“Sinds de aankondiging van deze plannen is er een sterke reactie geweest vanuit de gemeenschap. Veel bewoners hebben hun steun betuigd en al een groot aantal handtekeningen verzameld. Deze handtekeningen vertegenwoordigen de bezorgdheid en vastberadenheid van de inwoners van Hulste om hun stadstuin te behouden zoals oorspronkelijk beloofd. Wij doen een beroep op alle inwoners van Hulste en groot Harelbeke om zich aan te sluiten bij deze petitie”, zegt Thomas Deruyck. Wie de petitie wilt tekenen of meer informatie wil, kan een e-mail sturen naar hazebeek@outlook.com. De deadline voor het verzamelen van handtekeningen is 6 februari. Tegen 6 februari hopen de actievoerders een duidelijk signaal te geven dat een deel van de gemeente niet achter het project staat.

“Er komt net groen bij en hun argumenten bevatten onwaarheden”

Schepen van Openbare Werken, Stadskernvernieuwing en Milieu Tijs Naert (Groen), reageert scherp op deze persmededeling/actie. “Er komt net groen bij in de stadstuin en hun argumenten bevatten onwaarheden: typisch Vlaams Belang. Ik zie dit vooral als een politieke campagne”, aldus de schepen. “De voorlopig ondergrondse waterloop is gesaneerd, zo gevoelig voor overstromingen zal het dus wel niet zijn. Wat wel klopt is dat er enkele parkeerplaatsen zullen wegvallen.”