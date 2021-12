En de winnaar van de 41ste trofee ‘De Helpende Hand’ is … elke Kuurnse burger

De erkentelijkheidstrofee ‘De Helpende Hand’ kent in Kuurne reeds een rijke geschiedenis en wordt sinds 1975 elk jaar uitgereikt door de Orde van de Ezel aan een persoon die zich belangeloos en in alle stilte inzet voor de Kuurnse gemeenschap.

In 2019 viel deze eer te beurt aan Kris Quartier en vorig jaar kreeg Frans Vervaeke de trofee uitgereikt. In 2021 wijkt de Orde van Ezel enigszins af van het principe dat de prijs wordt uitgereikt aan een individuele inwoner van Kuurne, maar kent de erkentelijkheidstrofee toe aan elke Kuurnse inwoner.

“Als burgemeester van Kuurne, maar ook als deken van de Orde van de Ezel ben ik zeer vereerd dat de orde uitzonderlijk eens niet voor een individu, maar voor de ganse Kuurnse bevolking heeft gekozen”, weet burgemeester Francis Benoit. “Er schuilt in iedereen wel ergens een weldoener in deze bizarre tijden. Een telefoontje, een bezoekje, boodschappen doen voor iemand… het is een klein gebaar maar het doet zo’n deugd!”

In de afgelopen dagen viel bij elke Kuurnse inwoners een omslag in de bus waarin een ‘DANKU’ Kaartje stak. “Ik kreeg reeds de opmerking dat een foutje was geslopen op de omslag en de kaart die werd verdeeld”, vertelt Grootmeester Eddy Lafaut. “Maar niets is minder waar. De verklaring dat DANKU aan elkaar werden geschreven is heel eenvoudig en staat voor Dank Kuurne. Maar er is meer gezien iedereen die het kaartje in de bus kreeg op zijn beurt iemand speciaal dit kan laten weten door er een persoonlijk boodschap op neer te pennen. Eens dit gebeurd kan het kaartje dan gewoon in de brievenbus van het Rode Kruis worden gedeponeerd en zorgt de Orde van de Ezel ervoor dat deze boodschap persoonlijk wordt bezorgd aan die persoon. De kaartjes kunnen binnen gebracht worden tot 10 januari 2022.”

De uitreiking van de erkentelijkheidstrofee zal plaatsvinden op maandag 10 januari in de Sint-Michielskerk aansluitend op de eucharistieviering van 18.30 uur, waarna de trofee een plaatsje zal krijgen in het gemeentehuis van Kuurne en nu en dan tijdelijk zal worden uitgeleend aan een ander openbaar gebouw in Kuurne. (BRU)