Emmely (22) ontsnapte uit het criminele milieu en dingt nu mee naar het kroontje van Miss West-Vlaanderen: “Ik moet erover durven praten”

Emmely El Youncha uit Oostende is 22 jaar, maar heeft er nu al een heftig leven opzitten. Ze kon zichzelf bevrijden uit het criminele milieu en dingt nu mee naar het kroontje van Miss West-Vlaanderen. Ze hoopt zo een ticket te bemachtigen voor de finale van Miss België. “Ik ben gegijzeld en geslagen geweest, maar ik ben gelukkig nu”, zegt ze moedig.

Molenbeek

Ze heeft Spaans-Marokkaanse roots, maar is in ons land geboren. Haar jeugd verliep doorgaans normaal, maar wat daarna volgde tart elke verbeelding. “Mijn mama is Belgische en afkomstig van de zee, maar op jonge leeftijd is ze naar Molenbeek verhuisd, waar ik uiteindelijk ben geboren en ben opgegroeid”, vertelt Emmely.

“Tussen mijn vijfde en veertiende levensjaar zat ik op internaat. Molenbeek was voor mij mijn thuis. De gemeente heeft dan wel een kwalijke reputatie, toch heb ik dat nooit zo ervaren.”

Verhuis naar zee

In 2017 verhuisde de mama van Emmely naar Oostende, twee jaar later volgde Emmely haar op achttienjarige leeftijd. Pas toen begonnen de problemen. “Die verhuis was voor mij heel confronterend, want je komt in een klas terecht op school waar alleen mensen van de zee zitten en jij komt daar dan als meisje uit Molenbeek bij. Daardoor werd ik raar bekeken en op termijn ging dat gedrag zelfs over tot pesten. Toen ging alles al bij al nog goed.”

Criminele milieu

Tot Emmely contacten kreeg met enkele mensen die tot het Oostendse criminele milieu behoren. “Ik kreeg de vraag of ik extra centjes wou verdienen. Op welke manier, daar wil ik het liever niet over hebben, maar het kaderde in het drugsmilieu. Dat was de start van heel veel problemen. Uiteindelijk komt het erop neer dat ik gegijzeld ben geweest, geslagen werd en bang gemaakt werd op allerlei manieren. Daarnaast zag ik ook mijn familie niet meer. Ik werd vier keer opgenomen en na die laatste opname is mijn situatie verbeterd. Ik was vastbesloten om uit die donkere periode in mijn leven te geraken. Ik voelde het aan als een marginaal leven, maar toch voel ik me niet marginaal, want ik wou zo niet zijn. De meeste jongeren kiezen er ook niet voor, net zoals ik er eigenlijk niet voor gekozen heb. Ik was heel naïef en wist niets van de echte wereld. Ik heb een lichte vorm van ADHD en dat zorgde toen ook voor wat meer impulsiviteit. Voor mij was die periode gewoon een film.”

Begin 2022 was ze mentaal sterk genoeg om uit eigen beweging uit dat criminele milieu te stappen. Vorig jaar was ze naar eigen zeggen nog niet stabiel genoeg om mee te dingen naar het kroontje. “Financieel en mentaal dan”, zegt ze. “Maar nu wil ik er vol voor gaan. Ik ben er klaar voor om die donkere periode volledig achter mij te laten. Ik plaats alles in het wit en in het zwart. Mijn leven toen was zwart en mijn toekomst kleurt volledig wit. Ik ben gelukkig nu.”

Inzetten voor jongeren

Meer nog: Emmely wil zich in de toekomst inzetten voor jongeren die in benarde situaties terechtkomen. “Ik wil een coach zijn die haar publiek motiveert met mijn stem en mijn verhaal. Niemand hoeft zich in dezelfde situatie te vinden als die waarin ik mij bevond. Het hoeft echt niet zo ver te komen. Ik wil jongeren stimuleren om te vechten als ze ooit diezelfde vraag zouden krijgen als de vraag die ik toen kreeg. Want dat was de start van alles.”

“Of ik bang ben dat die mensen mij zullen opzoeken nadat ik mijn verhaal heb gedaan? Neen, ik ben vooral bang om de confrontatie aan te gaan met mijn verleden. Maar bang voor hen ben ik niet meer. Ik moet het loslaten en erover durven praten. Ik zie die mensen niet meer en heb nu andere mensen rondom mij”, besluit de moedige jongedame.