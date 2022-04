Emma uit Roeselare danst mee in megapopulaire #LikeMe

Ze heeft gedanst in de kerstshows van Studio 100 en nu is ze te zien in de megapopulaire #LikeMe-reeks. Oh ja, en niet vergeten dat Emma Raveschot naast het vele repeteren en optreden ook het tweede jaar Onderwijskunde volgt aan de universiteit.

Je bent eerst en vooral universiteitsstudent. Hoe waren de examens na Nieuwjaar?

Emma Raveschot: “Goed, ik was er voor ieder vak door. Ik volg Onderwijskunde, een relatief nieuwe richting. Dat is een mix van psychologie en pedagogie. In de bachelorjaren krijg je beide vakken, maar in de masterjaren kies je dan voor één van de twee specialisaties. Normaal zal ik psychologie kiezen.”

Die masterjaren zijn in Leuven, maar voor de bachelorjaren heb je Kortrijk gekozen?

“De KULAK is kleinschaliger en ik kan nog iedere dag naar huis komen. We zijn ook maar met dertig studenten in ons jaar die deze richting volgen en het is makkelijker om nieuwe vrienden te maken. Maar ik kijk wel uit om op kot te zitten in Leuven. En misschien kan ik het kot van mijn broer Emiel overnemen? Hij zit momenteel in zijn laatste jaar wiskunde, maar hij overweegt om een master-na-master van een jaar bij te doen. En dat zou voor mij perfect uitvallen natuurlijk (lacht).”

Dansen is altijd je favoriete hobby geweest?

“Ik ben gestart bij de ballet- en dansschool van Linda Danneels toen ik in het tweede kleuterklasje zat. Ik mocht het eens proberen van haar en ik was als kleuter al meteen verkocht: het kleuterdansen, de balletoefeningen, ik deed alles even graag.”

“Ik was trouwens heel actief als kind: naast ballet en dans leerde ik vanaf het derde kleuter viool spelen én werd ik op dezelfde leeftijd lid van Flink en Fris. Ik kwam makkelijk aan zestien uur ontspanning per week.”

Maar er moesten op een bepaalde leeftijd keuzes gemaakt worden?

“In het vijfde leerjaar ben ik met turnen gestopt en in het eerste middelbaar met mijn vioollessen. Ik heb 100 procent voor het dansen gekozen. Ik was trouwens ook in het vijfde leerjaar overgestapt naar dansschool Indigo. Daar ben ik blijven dansen tot na het derde middelbaar.”

En dan kwam het echt serieus?

“Ik kreeg mijn kans in de Studio 100-dansschool in Antwerpen. Ik heb het geluk gehad om mee te dansen in de K3-shows en in de kerstshows van Samson en Gert.”

Viel de overgang mee?

“Technisch had ik geen problemen, want ik had een heel goede basis gekregen. Fysiek was het op bepaalde ogenblikken wel zwaar. Naast de gewone danslessen moesten we veel repeteren voor de shows en dan waren er natuurlijk de voorstellingen zelf.”

Je bleef soms zelfs overnachten op hotel?

“Soms was dat nodig om praktische redenen. De repetities vielen op woensdag, vrijdag en zaterdag. Als je op vrijdag pas om 10 uur ’s avonds gedaan had met dansen en je de dag nadien al om negen uur in de dansles werd verwacht, was dat een beetje gek om aan papa of mama te vragen om mij te komen halen en enkele uren later opnieuw naar Antwerpen te rijden. Ook wanneer ik danste in de Studio 100-musicals en er drie opvoeringen op drie opeenvolgende dagen waren, verbleven we in een hotel. Maar dat was dan met de hele groep en Studio 100 betaalde dat.”

Nu ben je bijna twee jaar weg bij Studio 100 en heb je de overstap gemaakt naar Fabric Magic. Een makkelijke keuze?

“Het was een nieuwe uitdaging voor mij. Ik kreeg de kans om mee te doen in andere producties en wilde het wel proberen. Maar pas op, het was niet gewoon even veranderen van vereniging! Ik heb, trouwens zoals voor iedere productie, audities moeten doen en alles uit de kast moeten halen om te mogen beginnen.”

Maar het is gelukt en je bent nu zelfs te zien in de afleveringen van #LikeMe, de jongerenhype van het ogenblik?

“Ja en dat is ongelooflijk leuk. In iedere aflevering van #LikeMe hebben ze dansers nodig, maar op Ketnet is er ook Dance #LikeMe waar we de dansjes van de serie aanleren.”

Dansen combineren met je studies, lukt dat nog?

“Voorlopig wel, maar ik moet wel flexibel zijn. Bovendien is een goede planning, die beperkt kan aangepast worden, echt wel onontbeerlijk. Zo bleven we ook tijdens mijn examens verder dansen en repeteren en dat was soms best heftig. En danslessen overslaan is niet echt een optie, want als je drie keer niet opdaagt, ben je niet langer welkom.”

Zien we je trouwens dit weekend in de #LikeMe-shows in het Sportpaleis?

“Neen, jammer genoeg niet. Ik heb audities meegedaan, maar ik was iets te jong voor deze shows.”

Nooit gedacht om van dansen je beroep te maken?

“Toch wel. Maar uiteindelijk ben ik blij dat het een hobby blijft. Een blessure kan opeens het einde van je danscarrière betekenen en dan sta je daar met niets in je handen. Neen, zoals het nu loopt, ben ik best tevreden.”