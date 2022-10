Emma Lechantre viert 101ste verjaardag in Kortrijks woonzorgcentrum De Korenbloem

Vrijdag kreeg de 101-jarige Emma Lechantre het bezoek van schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). De schepen verraste Emma met een grote bloementuil, een assortiment delicatessen en een geschenk. “Ik dacht zes jaar geleden niet aan honderd worden”, aldus Emma, die in woonzorgcentrum De Korenbloem verblijft sinds juli 2021.

Emma was getrouwd met schoenmaker Werner Demuynck, die in januari 2017 op 95-jarige leeftijd overleed. Zij is mama van Lieven, Guido, Patrick, Luc, Dirk en Mieke. Intussen zijn er bijna 30 klein- en 30 achterkleinkinderen.

Naaien en turnen

Emma komt uit Dottenijs uit een gezin met twee jongens en vier meisjes. Ze woont al 95 jaar in Kortrijk. Emma ging naar school tot haar veertiende. Ze leerde naaien en naaide thuis voor de mensen en maakte voor de familie vestjes en nachtkledij.

In haar vrije tijd was Emma een fervent turnster en sporter. Emma deed bijna alles te voet en trok jarenlang naar de turnles in het Groeningheem. “Opwarmen, turnen, met de armen zwaaien, knielen. Allemaal heel eenvoudig. Soms lagen we op matten om de benen omhoog te heffen. Ik oefende en oefen nog veel thuis. Ik kán niet stilzitten. Lopen met de armen omhoog, op de tenen lopen, door de knieën buigen. Dat is goed voor de bloedsomloop”, vertelde Emma in 2018 aan onze krant.

Nooit ziek geweest

Zij was toen 96 en werd door de Sportdienst van Kortrijk gelauwerd als de oudste sportster van de stad. Met haar toen 96 lentes was Emma fit, alert en gezond. “Ik denk niet aan 100 worden. Ik hou niet van dat getal. Het valt af te wachten hoe gezond ik blijf.”

“Mocht er iets schelen, dan kan ik wel op een knop drukken die een signaal in werking stelt. Ik draag dat altijd bij me of leg het altijd op dezelfde plaats. Weet je, ik ben eigenlijk nog nooit ziek geweest en heb mijn ouders nooit ziek geweten”, zei ze toen aan onze krant.

Schat aan levenswijsheid

In 2021 brak Emma haar heup en verhuisde na de revalidatie naar woonzorgcentrum De Korenbloem. Nu is ze 101 en nog altijd fris en alert. “Ze ziet en hoort alles en leest nog altijd zonder bril in het OKRA-boekje dat ze altijd leest. Soms is ze ook op wandel met haar rollator.” (lacht)

“Mama zegt altijd dat rust roest en ze kan nog altijd niet stil zitten.” Emma is ook een wijze vrouw. “Ze heeft een schat aan levenswijsheid”, aldus nog Guido. “Gezond leven is belangrijk en blijven zitten is niet goed. Je moet blijven bewegen en stappen”, zei ze in 1998 al. Haar levensles? “Als je niet content bent, kan je niet gelukkig zijn. Geluk zit in de kleine dingen.”